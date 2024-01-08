Жаклен о 4 кругах в эстафете: «Можно было бы сказать, что со мной уже покончено, но я продолжу бороться сколько смогу»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Эмильен Жаклен Оберхоф Биатлон

Эмильен Жаклен высказался о четырех кругах в эстафете на Кубке мира.

Накануне мужская сборная Франция по биатлону заняла седьмое место на этапе в Оберхофе. Жаклен во время гонки зашел на четыре круга.

«Я стараюсь быть профессионалом, сохранять самообладание и полностью выкладываться в гонке. Прошел год, на протяжении которого мне приходилось бороться (в феврале 2023-го Жаклен досрочно завершил сезон, объяснив это усталостью – Sports.ru).

Можно было бы сказать, что с Эмильеном уже покончено, но я продолжу бороться столько, сколько смогу. В эстафете я был плох, но мне не захотелось опускать руки после неудачи», – сказал четырехкратный чемпион мира Жаклен в эфире L’Équipe.

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