Жюлия Симон: «Сегодня утром Тандревольд рассказала мне, что ей приснилась моя победа. Я не могла отдать эту гонку»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Франции жен Жюлия Симон Ингрид Ланмарк Тандревольд Оберхоф Биатлон

Жюлия Симон прокомментировала победу в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«На последнем круге я вспомнила забавную вещь, о которой мне сегодня утром рассказала Ингрид (Тандревольд): ей приснилась моя победа. Я не могла отдать эту гонку: ей приснилось, что я выиграю – значит, я выиграю.

Это была напряженная и близкая гонка – почти как масс-старт. Я рада, что выиграла, потому что это снимает напряжение. Я все еще способна побеждать!» – сказала французская биатлонистка.

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1 комментарий
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Хомяк-Оракул 😂раньше был немецкий осьминог.
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