Жюлия Симон: «Сегодня утром Тандревольд рассказала мне, что ей приснилась моя победа. Я не могла отдать эту гонку»

Жюлия Симон прокомментировала победу в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«На последнем круге я вспомнила забавную вещь, о которой мне сегодня утром рассказала (Тандревольд): ей приснилась моя победа. Я не могла отдать эту гонку: ей приснилось, что я выиграю – значит, я выиграю.

Это была напряженная и близкая гонка – почти как масс-старт. Я рада, что выиграла, потому что это снимает напряжение. Я все еще способна побеждать!» – сказала французская биатлонистка.