Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Тандревольд уступила 5 секунд, у Симон – лучшее время пасьюта и скорострельность

Словенка Анамария Лампич показала лучший ход в пасьюте на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 26.44,0

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 4,7

3. Жюлия Симон (Франция) – 9,0

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,5

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,8

6. Софи Шово (Франция) – 34,0

7. Ханна Оберг (Швеция) – 39,9

8. Люция Харватова (Чехия) – 44,3

9. Линн Перссон (Швеция) – 58,0

10. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.00,5

Чистое время пасьюта

1. Жюлия Симон (Франция) – 31.04,2

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 25,4

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 52,8

4. Лу Жанмонно (Франция) – 57,3

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 59,9

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.07,1

7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.12,3

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.13,0

9. Линн Перссон (Швеция) – 1.17,0

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.22,4

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,3 (2)

2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.34,5 (2)

3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,0

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.38,2 (2)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.40,2 (3)

6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.40,6 (0)...

28. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.52,4 (2)...

31. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.53,0 (3)

Без промахов гонку прошли Анастасия Меркушина (Украина), Эма Капустова (Словакия) и Сюзан Кюэльм (Эстония).