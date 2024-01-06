Кубок мира. Гонка преследования. Лампич была быстрейшей на лыжне, Тандревольд уступила 5 секунд, у Симон – лучшее время пасьюта и скорострельность
Словенка Анамария Лампич показала лучший ход в пасьюте на Кубке мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 26.44,0
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 4,7
3. Жюлия Симон (Франция) – 9,0
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 9,5
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 11,8
6. Софи Шово (Франция) – 34,0
7. Ханна Оберг (Швеция) – 39,9
8. Люция Харватова (Чехия) – 44,3
9. Линн Перссон (Швеция) – 58,0
10. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.00,5
Чистое время пасьюта
1. Жюлия Симон (Франция) – 31.04,2
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 25,4
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 52,8
4. Лу Жанмонно (Франция) – 57,3
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 59,9
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.07,1
7. Ханна Оберг (Швеция) – 1.12,3
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.13,0
9. Линн Перссон (Швеция) – 1.17,0
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.22,4
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.25,3 (2)
2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.34,5 (2)
3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,0
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.38,2 (2)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.40,2 (3)
6. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.40,6 (0)...
28. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.52,4 (2)...
31. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.53,0 (3)
Без промахов гонку прошли Анастасия Меркушина (Украина), Эма Капустова (Словакия) и Сюзан Кюэльм (Эстония).