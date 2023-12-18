Брезаз-Буше о лидерстве на Кубке мира: «Мечтала об этом с начала карьеры. Рада получить желтую майку на Рождество, но ситуация кажется шуткой»

Жюстин Брезаз-Буше высказалась о лидерстве в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Олимпийская чемпионка из Франции занимает первое место в тотале после 8 гонок из 21.

«Я мечтала об этом с самого начала карьеры. Только лучшие биатлонисты выигрывали Большой хрустальный глобус – это показатель категории избранных.

Можно победить на Олимпийских играх, как я, или в гонках на Кубке мира, но это все равно однодневные гонки. Рада, что получила желтую майку на Рождество, но ситуация кажется шуткой.

Наверное, будет смысл говорить об этом в конце февраля – начале марта. Сейчас у нас [в общем зачете] еще есть хорошая компания претендентов», – сказала Брезаз-Буше.

Кубок мира. Общий зачет. Брезаз-Буше вышла на первое место, Тандревольд – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я