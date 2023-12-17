Брезаз-Буше о победе в масс-старте: «Не чувствовала себя неприкасаемой. На трассе было сложно, у меня было мало физических ресурсов»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Жюстин Брезаз-Буше рассказала, как прошел масс-старт в Ленцерхайде, где она одержала победу.

Ранее французская биатлонистка выиграла на этом этапе Кубка мира спринт и гонку преследования. 

«Я не чувствовала себя неприкасаемой. На трассе было сложно. У меня было мало физических ресурсов, но это масс-старт, где нужно правильно распределять силы, исходя из положения соперников в гонке. 

Так что я думаю, что хорошо справлялась с каждым кругом, хотя на последнем мне было трудно ускориться, а сестры Оберг были близко. Я знала, как сохранять спокойствие на лыжне и использовать разумную тактику, чтобы подойти к стрельбе в хорошей форме.

Раньше у меня много раз возникало ощущение, что я стреляю хорошо, а результаты при этом посредственные. В биатлоне порой все зависит от нескольких миллиметров, от чуть большей мягкости пальца или чуть более интенсивного прицеливания, и это немного разочаровывает. 

Эти детали важны, и сегодня мне удалось сделать все правильно и закрыть двадцать мишеней из двадцати. Я рада чистой стрельбе, но теперь нужно двигаться дальше», – сказала Брезаз-Буше

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жюстинка молодец! Заслуженная победа и жёлтая майка лидера.
+2
0
+2
20 из 20 -ти это для неё сравни геройству, быстра она и до декрета была, а вот на рубежах провалы - дело привычное!
+1
0
+1
Вот это возвращение, как у Дорен в своё время!
0
0
0
Стрельба очень стабильна в этом сезоне. Сестрички Оберг побыстрее, но их чуть подводит стрельба.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий