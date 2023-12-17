Брезаз-Буше о победе в масс-старте: «Не чувствовала себя неприкасаемой. На трассе было сложно, у меня было мало физических ресурсов»

Жюстин Брезаз-Буше рассказала, как прошел масс-старт в Ленцерхайде, где она одержала победу.

Ранее французская биатлонистка выиграла на этом этапе Кубка мира спринт и гонку преследования.

«Я не чувствовала себя неприкасаемой. На трассе было сложно. У меня было мало физических ресурсов, но это масс-старт, где нужно правильно распределять силы, исходя из положения соперников в гонке.

Так что я думаю, что хорошо справлялась с каждым кругом, хотя на последнем мне было трудно ускориться, а сестры Оберг были близко. Я знала, как сохранять спокойствие на лыжне и использовать разумную тактику, чтобы подойти к стрельбе в хорошей форме.

Раньше у меня много раз возникало ощущение, что я стреляю хорошо, а результаты при этом посредственные. В биатлоне порой все зависит от нескольких миллиметров, от чуть большей мягкости пальца или чуть более интенсивного прицеливания, и это немного разочаровывает.

Эти детали важны, и сегодня мне удалось сделать все правильно и закрыть двадцать мишеней из двадцати. Я рада чистой стрельбе, но теперь нужно двигаться дальше», – сказала .