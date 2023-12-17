Тандревольд о Лагрейде: «Самый большой страх биатлониста – что выстрел произойдет тогда, когда он не запланирован»

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен происшествия Тарьей Бо Ингрид Ланмарк Тандревольд Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежские биатлонисты высказались об инциденте со Стурлой Лагрейдом.

На Кубке мира в Ленцерхайде Лагрейд нарушил правила безопасности, непроизвольно выстрелив в стену отеля во время тренировки. После этого его отстранили от участия в масс-старте.

Йоханнес Дале-Шевдал: Я был в комнате и слушал звук выстрела. Знаю, что такое уже случалось, но последний раз был лет 15 назад, наверное. Сам я с таким никогда не сталкивался.

Это не то, чего ты ожидаешь, и когда подобное происходит, все выглядит сюрреалистично. Тот случай, с которым бы не хотелось сталкиваться в течение карьеры. 

Тарьей Бо: Такое случается редко. В идеале оно не должно случаться вообще. Стурла – чувствительный парень, по нему видно, что он очень переживает. Мы о нем позаботимся. Мы все получили тревожный сигнал.

Ингрид Тандревольд: Очень важно открыто говорить о безопасном обращении с оружием. Мы работаем с ним каждый день и всегда внимательно относимся к безопасности. Мы, спортсмены, знаем, каковы могут быть последствия. Самый большой страх биатлониста – что выстрел может произойти тогда, когда он не запланирован. 

Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий