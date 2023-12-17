Кубок мира. Зачет масс-стартов. Йоханнес Бо лидирует, Дале-Шевдал – 2-й, Тарьей Бо – 3-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Швеции сборная Италии Тарьей Бо сборная Чехии сборная Латвии Андрей Расторгуев масс-старт Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Мартин Понсилуома Давид Цобель Йоханнес Дале-Шевдал Томмазо Джакомель Вебьорн Сорум Биатлон

Норвежец Йоханнес Бо возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Мужчины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 75

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 60

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 50

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 40

7. Давид Цобель (Германия) – 36

8. Михал Крчмарж (Чехия) – 34

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 32

10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 31

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий