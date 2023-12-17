Кубок мира. Зачет масс-стартов. Йоханнес Бо лидирует, Дале-Шевдал – 2-й, Тарьей Бо – 3-й
Норвежец Йоханнес Бо возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Мужчины
Зачет масс-стартов
После 1 гонки
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 75
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 60
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 50
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 40
7. Давид Цобель (Германия) – 36
8. Михал Крчмарж (Чехия) – 34
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 32
10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 31