Кубок мира. Зачет масс-стартов. Йоханнес Бо лидирует, Дале-Шевдал – 2-й, Тарьей Бо – 3-й

Норвежец Йоханнес Бо возглавил зачет масс-стартов на Кубке мира по биатлону.

мира по биатлону-2023/24

Мужчины

Зачет масс-стартов

После 1 гонки

1. (Норвегия) – 90

2. -Шевдал (Норвегия) – 75

3. (Норвегия) – 60

4. (Швеция) – 50

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 40

7. Давид Цобель (Германия) – 36

8. Михал Крчмарж (Чехия) – 34

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 32

10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 31