«На пути к возвращению». Алимбекова-Смольская показала свою стрелковую тренировку
Динара Алимбекова-Смольская показала, как тренируется после родов.
В сентябре у белорусской биатлонистки и ее супруга Антона Смольского родился сын.
«На пути к возвращению», – написала олимпийская чемпионка 2018 года, показав стрелковую тренировку.
«Пока Антон Смольский ставит свои личные рекорды, мы стараемся не улететь от порывов ветра», – добавила она, опубликовав видео во время прогулки с коляской.
1 комментарий