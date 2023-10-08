«На пути к возвращению». Алимбекова-Смольская показала свою стрелковую тренировку

Динара Алимбекова-Смольская показала, как тренируется после родов.

В сентябре у белорусской биатлонистки и ее супруга Антона Смольского родился сын.

«На пути к возвращению», – написала олимпийская чемпионка 2018 года, показав стрелковую тренировку.

«Пока Антон Смольский ставит свои личные рекорды, мы стараемся не улететь от порывов ветра», – добавила она, опубликовав видео во время прогулки с коляской.