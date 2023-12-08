Йоханнес Бо о Кубке мира: «Были тревожные сигналы. Если у меня ничего не получится до Рождества, то отпуск начнется с ужасным мыслями»

Йоханнес Бо высказался о беспокойстве из-за результатов на Кубке мира.

На первом этапе в Эстерсунде норвежский биатлонист занял 3-е место в индивидуальной гонке, 18-е в спринте и 15-е в пасьюте. Сегодня он пробежит спринт в Хохфильцене.

– В прошлом году я чувствовал себя более раскрепощенным как раз после Хохфильцена, поэтому не думаю, что я сильно отстаю в плане формы. Но с точки зрения результатов были некоторые тревожные сигналы.

– Есть ли повод для беспокойства?

– Когда не борешься за победу или подиум… Если слишком много гонок будет складываться таким образом, это вызовет беспокойство. И если у меня ничего не получится до Рождества, то отпуск начнется с ужасным мыслями. Но пока рано об этом думать! – сказал 17-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.