Анна Грухвина: «Психологически я еще не привыкла к биатлону, надо научиться раскладывать себя по дистанции. Я еще осваиваюсь»

Экс-лыжница Анна Грухвина заявила, что психологически еще не привыкла к биатлону.

Грухвина перешла в биатлон перед началом нынешнего сезона. В личных гонках на Кубке России ей пока не удалось попасть в топ-30.

– Итоги двух этапов можно назвать хорошими. Главное, что я выступила, постреляла на скорости. Не со всеми моментами, конечно, получилось справиться, но все классно. Хочется стрелять, стартовать, пробовать. Стрельба дает сильный азарт.

– В масс‑старте удалось показать лучший круг среди всех биатлонисток.

– Ну да, потому что он был без стрельбы, ха-ха. По правилам большого масс‑старта участники делятся на две группы перед первой стрельбой: лидеры ушли на стрельбу, а мы уехали дальше. В целом, хорошо, что так получилось, ха-ха.

– Чувствуете преимущество в лыжном ходе в сравнении с другими?

– Нет, никакого преимущества я не чувствую, девчонки очень сильны. Пока не получается показать тот ход, на который я способна.

Психологически я еще не привыкла к биатлону, потому что надо научиться правильно раскладывать себя по дистанции. Это совсем другой вид спорта. Я еще осваиваюсь, – сказала Грухвина.