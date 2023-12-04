Виролайнен о гонках на Кубке IBU: «Не все так хорошо, как хотелось бы, но мы движемся шаг за шагом»

Дарья Виролайнен оценила старт сезона в сборной Финляндии по биатлону.

На прошлой неделе Виролайнен выступила на этапе Кубка IBU в Контиолахти, где заняла 26-е место в индивидуальной гонке, 29-е в спринте и 5-е в смешанной эстафете. До нынешнего сезона спортсменка представляла Россию на соревнованиях.

«Сезон открыт первым этапом Кубка IBU в Контиолахти вместе с финской командой. Не все так хорошо, как хотелось бы, но мы движемся шаг за шагом», – написала Виролайнен в инстаграме.

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