Йоханнес Бо: «Тренироваться скучно – это тяжело, ты сильно устаешь. Я делаю минимальные объемы вплоть до самого начала зимы»

Йоханнес Бо рассказал, почему мало тренируется в летний период.

– Ты мало тренируешься летом на лыжероллерах и занимаешься стрельбой. Как у тебя получается оставаться настолько хорошим биатлонистом?

– Хороший вопрос. У меня есть способность быстро набирать форму – независимо от того, какое у меня состояние. Но вообще это вопрос, который я все еще задаю себе сам. Мне просто повезло – вот мой ответ.

– Что ты чувствуешь, когда за лето дважды потренировался на лыжероллерах и знаешь, что твои товарищи по команде находятся на сборах и проводят три-четыре таких тренировки в неделю?

– Думаю, что это немного смешно – что можно быть таким хорошим спортсменом и в то же время таким плохим.

– Мне кажется, ты похож на Якоба Ингебригтсена (норвежский бегун, олимпийский чемпион в беге на 1500 м). Он делает, пожалуй, объемы побольше, но тоже говорит, что тренируется из-за того, что это необходимо, а не из любви к этому делу.

– Так и есть. Именно поэтому я не тренируюсь так хорошо весной. Во-первых, тренироваться скучно. Это тяжело, ты сильно устаешь. Я делаю минимальные объемы вплоть до самого начала зимы. А там выхожу на максимум, жму на газ до упора и гоню.

– Помог ли тебе пример старшего брата, который серьезно относится к тренировкам?

– Думаю, что серьезное отношение Тарьея к спорту заставляет меня поступать так же, когда тренируюсь. Но у меня нет задатков выполнять это на протяжении долгого времени, как это делает он. У Тарьея лучше способность выполнять необходимую работу на тренировках.

Тарьей говорил, что хотел бы поступать так, как я, но у него это не получается.

– Какова твоя философия тренировок?

– Я должен быть на сто процентов сосредоточен, когда тренируюсь. Вот еще одна причина, почему я не занимаюсь этим очень много. Думаю, что слишком много людей тренируются просто для того, чтобы тренироваться.

В моем тренировочном процессе нет особой структуры, но все, что я делаю на тренировках, наполнено смыслом на 100 процентов, – сказал пятикратный олимпийский чемпион в интервью Уле Эйнару Бьорндалену.

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