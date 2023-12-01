Наталия Шевченко: «Я была неплохой лыжницей, поэтому такие быстрые секунды показываю»

Наталия Шевченко высказалась о победе в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске.

«Сейчас нахожусь в неплохой форме, есть еще резервы, куда добавлять. Лыжное прошлое не отнять, в принципе, я была неплохой лыжницей, поэтому такие быстрые секунды показываю.

Мы готовились к этому, хорошо тренировались. Надеюсь, в этом сезоне будет больше подиумов, чем в прошлом. Буду стараться в каждой гонке показывать лучший результат», – сказала Шевченко в эфире « ».