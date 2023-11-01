Бабиков о лиге клубного биатлона: «Она способна переформатировать наши внутренние соревнования, а в перспективе и международные»

Антон Бабиков считает, что клубная лига может привести к реформам в биатлоне.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается, что там выступят около 120 человек – из России и Беларуси, также обсуждается участие спортсменов из Китая и Монголии.

– Я с большим интересом и энтузиазмом слежу за развитием проекта Международная лига клубного биатлона (МЛКБ). Считаю его очень полезным для развития нашего вида спорта.

В последнее время наметился довольно тревожный регресс в смысле регулярного календаря, финансирования учебно-тренировочного процесса и вообще в нашем спортивном хозяйстве. Я, в целом, отношусь к этому с пониманием – время сейчас непростое.

Что касается лиги клубного биатлона, то она способна помочь решить многие вопросы и вообще переформатировать наши внутренние соревнования, а в перспективе, может, и международные. Интересные гонки, хорошая мотивация, удобная логистика… Если честно, я вообще не вижу каких-либо «неудобных моментов». Можно только порадоваться, что такой турнир проявился, наконец.

– Может ли проект МЛКБ расширить географию проведения больших биатлонных соревнований – ведь формат гонок таков что их можно проводить не только на стадионах?

– Считаю что может и, опять же, готов это активно приветствовать. Я, вероятно, один из немногих кто еще помнит как проводились шоу-гонки в Тюмени, в Европе… Это замечательный формат, который нравится зрителям и отлично смотрится по телевизору. Кроме того, он позволяет привлекать лыжников, что только подогревает интерес и популяризирует не только биатлон, но еще и лыжи.

Думаю, после таких гонок в биатлон начнут приходить не только те лыжники, у которых что-то не ладится в их виде спорта, но и спортсмены с именем и достижениями. Все это пойдет только на пользу биатлону и привлечет спонсоров.

А когда в биатлон придут спонсоры и наш вид сможет по-настоящему монетизировать собственную популярность – тогда он и станет по-настоящему профессиональным, – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!