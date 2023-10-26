Шведский биатлонист Мартин Понсилуома получил травму в области паха и бедра.

По словам тренера Йоханнеса Лукаса, спортсмен рассказал о повреждении на тренировке после сборов во Франции. Речь, вероятно, идет о воспалении.

Понсилуома – чемпион мира 2021 года в спринте. Из-за травмы он пропустит как минимум три-четыре дня лыжных тренировок.

Отмечается, что в сборной рассчитывают на возвращение биатлониста в ближайшее время.

С 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира-2023/24.