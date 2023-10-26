Мартин Понсилуома получил травму в области паха и бедра

Теги Кубок мира по биатлону травмы сборная Швеции Мартин Понсилуома Йоханнес Лукас Биатлон

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома получил травму в области паха и бедра.

По словам тренера Йоханнеса Лукаса, спортсмен рассказал о повреждении на тренировке после сборов во Франции. Речь, вероятно, идет о воспалении.

Понсилуома – чемпион мира 2021 года в спринте. Из-за травмы он пропустит как минимум три-четыре дня лыжных тренировок.

Отмечается, что в сборной рассчитывают на возвращение биатлониста в ближайшее время.

С 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде пройдет первый этап Кубка мира-2023/24.

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3 комментария

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игорь блинов
Он там в своих скандинавских сборных от одной девушки ушёл же к другой, конкретики не помню. Вот может брошенка и втащила?
+3
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+3
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Голос Губерниева
Надеюсь, всё будет хорошо. В крайнем случае, будет выступать без паха. И, без сомнений, будет хорош равно как и с оным.
+3
-2
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zho3716
Удар ниже пояса?
+1
0
+1
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