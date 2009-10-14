В Красноярске до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина

В Красноярске двое мужчин до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина.

В сентябре 2019-го между Сисигиным и двумя его знакомыми завязалась ссора в клубе, мужчину жестоко избили, а потом помогли ему дойти до квартиры и вызвали скорую помощь. Через 22 дня 31-летний спортсмен скончался в больнице.

Подозреваемые – Сергей Шмелев и Андрей Ш, отец которого, по некоторым сведениям, сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов, а мать — бывшая судья в Емельяновском районе.

Оба подозреваемых сняли видео из квартиры Сисигина, когда на вызов приехали врачи скорой помощи, и опубликовали его в интернете. На видео Андрей Ш, лицо которого измазано в крови, показывает язык на камеру.