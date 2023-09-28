Мелихов о первенстве России в Уфе: «Специалисты и тренеры согласились с тем, что спортсмены побегут на своих роллерах»

Иван Мелихов рассказал, как решились проблемы с лыжероллерами на первенстве России в Уфе.

Накануне журналист Дмитрий Занин рассказал, что на соревнованиях нет лыжероллеров.

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез в Уфу роллеры плохого качества.

– Прямо сейчас идет первая гонка, все в порядке. Все специалисты и тренеры согласились с тем, что спортсмены побегут на своих роллерах. Также мы будем проводить дополнительную проверку на финише, если недобросовестные тренеры что‑то сделают с подшипниками.

– С этим контрагентом продолжите работать дальше?

– Ну, а как же? Да, бывают сбои, но роллеры у этой компании хорошие, просто привезли не того качества, привезли старые.

Если в следующем году они обновятся, то с удовольствием поработаем с ними, – сказал вице‑президент СБР по проведению соревнований.

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