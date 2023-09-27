Симон Фуркад: «Всегда думал, что стану главным тренером сборной, но и представить не мог, что это произойдет так быстро»

Симон Фуркад рассказал, как стал главным тренером мужской сборной Франции.

– В глубине души вы уже давно готовились стать главным тренером команды Франции?

– Я всегда думал, что, когда пойду работать, в конце концов стану главным тренером подобной команды, будь то Франция или другая высококлассная сборная Кубка мира. Я думал об этом, надеялся, но и представить не мог, что это произойдет так быстро. Многое случилось одновременно.

Я думал, что после четырех лет с юниорами перейду на Кубок IBU, это логичный следующий шаг, но во французской команде кое-что изменилось в конце сезона. Когда мне предложили эту работу, я долго думал, прежде чем принять решение. Я думал о такой работе после 2026 года, но мне предложили ее сейчас. Сказать «нет» в такой момент… Никогда не знаешь, что произойдет до 2026 года.

– Со многими спортсменами из сборной вы были друзьями, а каково это – оказаться не товарищем, а «боссом»?

– С самого начала я много со всеми разговаривал, чтобы узнать, в чем заключаются потребности спортсменов, согласны ли они с моей программой. Я могу не соглашаться с ними во всем, а они не во всем согласны со мной. Но я считаю, что дискуссия – лучший способ найти компромисс.

Это интересная команда, которая состоит из четырех парней-лидеров и трех талантливых ребят помоложе, которых я тренировал как минимум по году. Это двойной вызов: опытные выступают (на высочайшем уровне) и нуждаются в новой мотивации, а молодых спортсменов нужно развивать и вести на вершину. В последнем случае речь идет не о давлении, а о долгосрочном развитии. А старшие хотят результаты прямо сейчас.

– Как тренеру установить хорошие отношения со спортсменами?

– Самое важное – разговаривать. Я не из тех тренеров, которые просто ставят всех перед фактом о своих решениях. Я знаю, когда нужно проявить твердость, чтобы сохранить порядок в группе, и все же разговор – лучший способ решения проблем.

– Можно не называть конкретные цели, но что самое важное для вас в первый год?

– Я хочу, чтобы ребята достигли своего уровня. Прошлый сезон был сложным для каждого из них. Я хочу, чтобы в конце этого они были довольны. Я хочу, чтобы они помогали молодежи развиваться и получать больше опыта на Кубке мира. Я хочу, чтобы самые опытные спортсмены вернулись на вершину Кубка мира, помочь им достичь того, на что они способны. Если у меня это получится, я буду доволен, – сказал чемпион мира по биатлону.