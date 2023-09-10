Летний биатлон. Чемпионат Германии. Долль и Пройс победили в гонках преследования, Наврат и Шнайдер – 2-е

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Франциска Пройс и Бенедикт Долль выиграли пасьюты на летнем чемпионате Германии.

Чемпионат Германии по летнему биатлону

Рупольдинг

10 сентября

Гонка преследования

Мужчины

1. Бенедикт Долль – 32.08,6 (4)

2. Филипп Наврат – 53,0 (6)

3. Маттиас Дорфер – 1.02,7 (4)

4. Юстус Штрелов – 1.12,9 (3)

5. Йоханнес Донхаузер – 1.22,9 (6)

6. Доминик Шмук – 1.36,1 (4)

7. Йоханнес Кюн – 2.08,0 (5)

8. Данило Ритмюллер – 2.18,2 (4)...

12. Филипп Хорн – 2.54,9 (7)...

13. Давид Цобель – 3.22,6 (7)

14. Роман Реес – 3.28,6 (4)

Женщины

1. Франциска Пройс – 29.19,0 (3)

2. София Шнайдер – 0,2 (2)

3. Янина Хеттих-Вальц – 25,4 (1)

4. Стефани Шерер – 1.39,0 (2)

5. Марлен Фиштнер – 2.29,8 (2)

6. Юлия Кинк – 2.43,7 (5)

7. Юлиане Фрювирт – 3.03,3 (5)

8. Йоханна Пуфф – 3.35,1 (5)

5 комментариев

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Santoor
А для спринта спортсу новость слишком сложно сделать?
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Cube Litening C:68X
Весь подиум немецкий,видали..😁😉
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encaro_one
Доллю уже 34ый год идёт, но он на фоне бледных немецких конкурентов ракета.
Настреляли все очень густо, воробьёв.
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Лина Лоцик
Ответ Santoor
А для спринта спортсу новость слишком сложно сделать?
https://www.sports.ru/biathlon/1115454804-chempionat-germanii-po-letnemu-biatlonu-projs-i-doll-pobedili-v-sprint.html
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Santoor
Ответ Cube Litening C:68X
Весь подиум немецкий,видали..😁😉
Не весь. Де факто Лена Хекки третьей приехала у женщин)
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