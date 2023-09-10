Летний биатлон. Чемпионат Германии. Долль и Пройс победили в гонках преследования, Наврат и Шнайдер – 2-е
Франциска Пройс и Бенедикт Долль выиграли пасьюты на летнем чемпионате Германии.
Чемпионат Германии по летнему биатлону
Рупольдинг
10 сентября
Гонка преследования
Мужчины
1. Бенедикт Долль – 32.08,6 (4)
2. Филипп Наврат – 53,0 (6)
3. Маттиас Дорфер – 1.02,7 (4)
4. Юстус Штрелов – 1.12,9 (3)
5. Йоханнес Донхаузер – 1.22,9 (6)
6. Доминик Шмук – 1.36,1 (4)
7. Йоханнес Кюн – 2.08,0 (5)
8. Данило Ритмюллер – 2.18,2 (4)...
12. Филипп Хорн – 2.54,9 (7)...
13. Давид Цобель – 3.22,6 (7)
14. Роман Реес – 3.28,6 (4)
Женщины
1. Франциска Пройс – 29.19,0 (3)
2. София Шнайдер – 0,2 (2)
3. Янина Хеттих-Вальц – 25,4 (1)
4. Стефани Шерер – 1.39,0 (2)
5. Марлен Фиштнер – 2.29,8 (2)
6. Юлия Кинк – 2.43,7 (5)
7. Юлиане Фрювирт – 3.03,3 (5)
8. Йоханна Пуфф – 3.35,1 (5)
Настреляли все очень густо, воробьёв.