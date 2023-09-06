Александр Тихонов: «WADA должно наказать французов. Надо не только к нам жестко относиться в соответствии с правилами, а ко всем»

Теги Александр Тихонов допинг МОК WADA Париж-2024 Французское антидопинговое агентство Биатлон

Александр Тихонов считает, что WADA должно наказать Францию.

Ранее стало известно, что WADA направило в Антидопинговое агентство Франции (AFLD) письмо, где говорится о трех допинг-случаях, в которых AFLD было «недостаточно строгим». WADA обвинило агентство в принятии решений, «явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

«WADA все правильно делает. Надо не только к нам жестко относиться в соответствии с правилами, а ко всем. WADA должно жестко наказать французов.

Что касается возможного запрета на проведение Олимпиады, это прерогатива МОК. Самое великое спортивное событие уже превращено в помойку, потому что сейчас только разбирательства и допинги.

Олимпиаду ждет весь мир, а они не могут разобраться, кто прав, а кто виноват. МОК должен вмешаться и расставить всех по местам», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

WADA предупредило Антидопинговое агентство Франции о возможных санкциях. Одна из них – запрет на проведение стартов уровня Олимпиады

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2 комментария

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Назар Игорь
Наказать надо жестоко, как говорил герой А. И. Райкина "Всех перережу, всем кровь пущу"!!
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Velirpa
надо не жёстко, а жестоко наказать, да, хотя у французов вроде нет приводов в анамнезе, как у России - постоянного клиента WADA, также у французов нет ангелов-хранителей по типу Бессеберга и Баха.
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