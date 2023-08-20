«Восхищаюсь людьми, способными привлечь к себе внимание». Соукалова показала фото после встречи с Вирер

Теги фото сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Чехии жен Габриэла Соукалова Биатлон

Габриэла Соукалова объяснила, за что ценит биатлонистку Доротею Вирер.

«Я восхищаюсь людьми, способными привлечь к себе внимание, будучи интересными и аутентичными.

Дело не только в результатах. Я ценю ту пользу, которую она приносит биатлону. И благодарна, что у меня была возможность вместе участвовать в гонках.

Она всегда будет нравиться мне не только как спортсменка, а прежде всего как прекрасный человек, с которым приятно проводить время.

Кто еще поддерживает Доротею Вирер?» – написала двукратная чемпионка мира Соукалова в своем инстаграме, опубликовав фото с итальянкой.

Вирер – четырехкратная чемпионка мира по биатлону.

Габриэла Соукалова нашла себя после развода: ведет телешоу, воспитывает дочь, вся в татухах

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