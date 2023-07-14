IBU: «Финансовый год-2022/23 был трудным из-за боевых действий на Украине и проблем со снегом в некоторых регионах. Произошли потери доходов в размере 1,2 млн евро»

В Международном союзе биатлонистов рассказали о потерях доходов в сезоне-2022/23.

«Размышляя о прошлой зиме, мы видим, что [начало боевых действий на Украине] в последние недели сезона-2021/22 сильно повлияло на направление сезона-2022/23. [Конфликт] также потряс энергетические рынки, подняв цены до небес.

Финансовый год-2022/23 снова был трудным из-за продолжающихся [боевых действий на Украине] и проблем со снегом в некоторых регионах. На этом фоне произошли потери доходов в размере 1,2 млн евро.

Несмотря на сокращение доходов, Исполнительный комитет принял решение предоставить дополнительную поддержку в размере 1,6 млн евро Национальным федерациям в январе 2023 года в связи с продолжающейся инфляцией», – говорится в отчете за сезон-2022/23.