IBU: «Финансовый год-2022/23 был трудным из-за боевых действий на Украине и проблем со снегом в некоторых регионах. Произошли потери доходов в размере 1,2 млн евро»

Теги IBU Политика деньги Биатлон

В Международном союзе биатлонистов рассказали о потерях доходов в сезоне-2022/23.

«Размышляя о прошлой зиме, мы видим, что [начало боевых действий на Украине] в последние недели сезона-2021/22 сильно повлияло на направление сезона-2022/23. [Конфликт] также потряс энергетические рынки, подняв цены до небес.

Финансовый год-2022/23 снова был трудным из-за продолжающихся [боевых действий на Украине] и проблем со снегом в некоторых регионах. На этом фоне произошли потери доходов в размере 1,2 млн евро.

Несмотря на сокращение доходов, Исполнительный комитет принял решение предоставить дополнительную поддержку в размере 1,6 млн евро Национальным федерациям в январе 2023 года в связи с продолжающейся инфляцией», – говорится в отчете IBU за сезон-2022/23.

3 комментария

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Дэннис Молинарев
Потеряли 1,2 млн. А сколько не потеряли? Странный отчет
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Andrey Novikov
Ответ Дэннис Молинарев
Потеряли 1,2 млн. А сколько не потеряли? Странный отчет
Видимо доходы уменьшились в сравнении с предыдущим сезоном на 1,2 млн. А с учётом инфляции и того больше. Предсказываю в предстоящем сезоне сохранение тренда.
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volga_olga
Кошка бросила котят...
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