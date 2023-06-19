Александр Тихонов: «Россия – самая богатая территория земного шара. При этом на сегодня – больше 20 миллионов бедных. Где наши автобаны, пенсии, зарплаты?»

Теги Александр Тихонов Биатлон

Александр Тихонов рассказал о том, как пережил американские бомбардировки в Белграде.

Воздушные атаки со стороны НАТО на Югославию шли в 1999 году.

«Я приехал в Белград встретиться с друзьями. Вечером сидели в ресторане, пили вино, все прекрасно было... Казалось, абсолютно спокойный, красивый город. И вдруг – сирена. Мы были недалеко от гостиницы «Белград», побежали туда. Там в подвале было обустроено бомбоубежище. И больше суток мы там просидели. Воду, бутерброды нам приносили – не голодали. Места тоже на всех хватало. Но все равно было страшновато.

Американцы бомбили важные для них объекты: министерство обороны, почтамт, еще что-то. А почтамт был совсем рядом с нами. Сидишь в бомбоубежище, а рядом бомба летит, и звук такой специфический... Я вроде человек привычный к оружию, но все равно не по себе. Когда вышли, увидели, что от почтамта ничего не осталось. Это потом во всех мировых новостях показывали.

Я от своих слов не отказываюсь: за такое я бы и на территорию США бомбы сбросил. Это беспредел со стороны государства, хотя в принципе, лично против американцев я ничего не имею. У меня там и друзья с Олимпиады 1980 года в Лэйк-Плэсиде остались.

Чего у американцев не отнять – они умеют все делать для себя. Вот Россия – самая богатая территория земного шара. При этом на сегодня – больше 20 миллионов бедных. Где наши автобаны, пенсии, зарплаты? Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом...» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Еще один безумный поворот в судьбе Тихонова: он был в Белграде под бомбежкой американцев!

Материалы по теме

92 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный + Ватутин = Любовь
И как это у них в голове укладывается? И империя с царём, который на троне сидит до смерти, но и автобаны с зарплатами
+118
-4
+114
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Так забавно, когда они встают на эту дорогу и останавливаются в своих рассуждениях прямо перед неизбежным выводом.
+110
-1
+109
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
кажется, пчелы начинают что-то подозревать.
+90
-4
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
там же где независимый суд и политическая конкуренция
+66
-5
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом...»(с)
Вот поэтому и нет ничего, что все молчат и выбирают одного человека.
+46
-2
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Camarão
Автобаны там же где и нормальные депутаты
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин и ыч
> где наши автобаны, пенсии, зарплаты? Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом...

хохлы во всем виноваты, разве он не знает?!
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
Ответ LONDON-TOWN
Сколько в США миллионов бедных он посчитать не хочет? Россия - страна конечно большая, но территорий пригодных для сельского хозяйства не так уж и много, есть обширные области с вечной мерзлотой, есть области где зимой средняя температура -30 и ниже.
сейчас не 15 век и благосостояние страны не зависит от количества территорий пригодных для сельского хозяйства, есть много других способов зарабатывать
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
Где наши автобаны, пенсии, зарплаты?
-----------------------
Тебе в рифму ответить, или как?
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aalto
Ответ Вадим flanec
Всё в России есть, и автобаны регионального и федерального значения, и зарплаты на уровне, и пенсии.
хде?! хде???!!! хочу в эту россию!!! как туда попасть? )))
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сорокин
Ответ LONDON-TOWN
Сколько в США миллионов бедных он посчитать не хочет? Россия - страна конечно большая, но территорий пригодных для сельского хозяйства не так уж и много, есть обширные области с вечной мерзлотой, есть области где зимой средняя температура -30 и ниже.
А при,чем тут США? Разговор о России идет
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksipol
русофоб, пятая колонна, агент госдепа!!!
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крокодила гены
Говнодороги, низкие зарплаты и нищенские пенсии - это и есть наши скрепы.
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Francesc Fàbregas
Ответ nmnackjbxkasbk
кажется, пчелы начинают что-то подозревать.
да ничего они не начинают подозревать.
У них хронические сложности в отношении с причинно-следственной связью.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Ответ Вадим flanec
Всё в России есть, и автобаны регионального и федерального значения, и зарплаты на уровне, и пенсии.
В принципе, ты даже ни разу не соврал. В автобанах отметил их значение, а не качество и количество с учётом расстояний. Зарплаты и пенсии действительно на уровне. Не будем же мы уточнять, на каком уровне. Молодец. Возможно, тебя позовут пропаgunдоном на сельский телеканал, но это не точно.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Кажется старик начал что-то подозревать
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
-Я знаю в чем причина всех бед в России!
- Да? И в чём же?
-Ну ладно, не будем об этом...
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Великий Алонсо
Тихонов крутой дядька
Надеюсь рофлишь
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naPmu3aH
Иваныча ненадолго отпустило....
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antifa rise up
Обама и англосаксы с отбойным молотком ходят портят асфальт, воруют у бабушек пенсии и вообще не дают никак развиваться и продохнуть
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexonn0676
Ответ MosFzz
До Урала нормальные дороги. Да и дальше местами ничего. С дивана просто не очень видно. А зарплата ваша зависит от того насколько вы конкурентоспособны на рынке труда. Не встречал в жизни ещё ни одну "светлую голову", которая бы голодала.
Ну так да, только некоторые уже миллиарды наворовали за счёт кое-чего и обеспечили жизнь и внукам и правнукам, а чем они лучше остальных, убей не пойму, только одним, что рядом лучший из лучших
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HUGO NIEDERBACH
Там же где и наша конституция. Да и зачем нам всё это когда у нас есть непревзойденный политик, лидер и боец. Который вот уже 20 с лишним лет сидит в главном кабинете страны и уходить не хочет.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexonn0676
Ответ MosFzz
До Урала нормальные дороги. Да и дальше местами ничего. С дивана просто не очень видно. А зарплата ваша зависит от того насколько вы конкурентоспособны на рынке труда. Не встречал в жизни ещё ни одну "светлую голову", которая бы голодала.
А особенно у Ромы Ротенберга спроси, он же вообще гений во всех областях, куда руки не приложит, везде искры вылетают
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexonn0676
Так ты задай вопрос Тимченко, Ротенбергам, Ковальчукам. Они я думаю тебя пошлют известно куда, ВСЕ ДЛЯ НАРОДА, КАК ГОВОРИТСЯ, но только ЗА БАБКИ, иначе карманы не наполнить
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Денисов
прозрел))))))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий