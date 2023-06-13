Александр Тихонов о россиянах в НХЛ: «Создайте условия как там, и никто никуда не поедет. Я вот сейчас улетаю из Грозного – таких городов в России больше нет! Я в восторге»
Александр Тихонов высказался о том, что в НХЛ играют много россиян.
«Много россиян играют в НХЛ? Создайте условия как в НХЛ, и никто никуда не поедет. Я вот сейчас улетаю из Грозного. Если вас сюда приземлить, то скажете, что находитесь в Арабских Эмиратах. Здесь люди любят свою страну.
Я в восторге, но я был здесь десятки раз на турнирах. Такого города на территории России больше нет! Я констатирую факт. Посмотрите в интернете. Здесь все прекрасно говорят на русском языке.
Лучше Москвы? При чем здесь Москва?! Вы там кого ищете? Вся Средняя Азия съехалась. Город застроили – не пройти, не проехать. Я патриот, я люблю Россию. Но правду не любят, поэтому я живу в Минске», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
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