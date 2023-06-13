Александр Тихонов о россиянах в НХЛ: «Создайте условия как там, и никто никуда не поедет. Я вот сейчас улетаю из Грозного – таких городов в России больше нет! Я в восторге»

Теги Александр Тихонов НХЛ КХЛ Хоккей

Александр Тихонов высказался о том, что в НХЛ играют много россиян.

«Много россиян играют в НХЛ? Создайте условия как в НХЛ, и никто никуда не поедет. Я вот сейчас улетаю из Грозного. Если вас сюда приземлить, то скажете, что находитесь в Арабских Эмиратах. Здесь люди любят свою страну.

Я в восторге, но я был здесь десятки раз на турнирах. Такого города на территории России больше нет! Я констатирую факт. Посмотрите в интернете. Здесь все прекрасно говорят на русском языке. 

Лучше Москвы? При чем здесь Москва?! Вы там кого ищете? Вся Средняя Азия съехалась. Город застроили – не пройти, не проехать. Я патриот, я люблю Россию. Но правду не любят, поэтому я живу в Минске», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

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9 комментариев

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Chilavert
Что тогда улетаешь, раз в восторге?
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Ыжык
Аллаха на всех не хватает
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Антон Александров
Как было у Слепакова в КВН? "Говорят, что Москва Златоглавая, а Россия многострадальная. Так не потому ли Москва Златоглавая..." Вот и с Грозным то же самое.
+7
-1
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Амфитрион
И каким хреном можно создать условия как в НХЛ? Для начала нужно сделать так чтобы мы позволить покупать билеты по ценам как в НХЛ, не говоря уже про все остальное. Ну да, это ж уже осмыслить сложнее...
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Сергей Орлов
А в Минске правду прямо любят, да?)
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Антон Александров
Ответ upuckuH
кто такой этот Тихонов? в адеквате? он просветите плиз.
Ох, в каком он неадеквате... Ни в сказке сказать, ни пером описать. А был выдающимся биатлонистом когда-то...
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upuckuH
кто такой этот Тихонов? в адеквате? он просветите плиз.
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rinat_rin
У него еще и глаукома.
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Melnikov1968
НХЛ, Грозный, Москва, условия жизни... Очередной коктейль, обо всем и ни о чем одновременно.
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