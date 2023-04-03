Носкова об отстранении от международных стартов: «Конечно, обидно, потому что все хотят выступать с лучшими. Но имеем то, что имеем»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Кубок России Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова заявила, что ей было обидно провести сезон вне международных стартов

Биатлонистка поблагодарила организаторов Кубка России, Кубка Содружества и чемпионата России по биатлону. 

– Не обидно, что ваш лучший сезон проходит мимо этапов Кубка мира?

– Да, конечно, обидно, потому что все хотят выступать с лучшими, но имеем то, что имеем.

Очень хорошо, что у нас проводятся такие соревнования, как чемпионаты и Кубки России, Кубки Содружества.

Все старты были организованы на высоком уровне. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает, помогает нам и проводит эти турниры, – сказала Носкова

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂

1 комментарий

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Александр Кудрявцев
И такое ещё будет лет так 5
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