Носкова об отстранении от международных стартов: «Конечно, обидно, потому что все хотят выступать с лучшими. Но имеем то, что имеем»

Екатерина Носкова заявила, что ей было обидно провести сезон вне международных стартов

Биатлонистка поблагодарила организаторов Кубка России, Кубка Содружества и чемпионата России по биатлону.

– Не обидно, что ваш лучший сезон проходит мимо этапов Кубка мира?

– Да, конечно, обидно, потому что все хотят выступать с лучшими, но имеем то, что имеем.

Очень хорошо, что у нас проводятся такие соревнования, как чемпионаты и Кубки России, Кубки Содружества.

Все старты были организованы на высоком уровне. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает, помогает нам и проводит эти турниры, – сказала .

Как наш биатлон без Кубка мира? Растеряли олимпийцев, разозлили Губерниева и финишируют с флагом 🤷‍♂