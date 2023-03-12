Вирер победила в 16-й раз в карьере, у Жанмонно – 2-й подиум, у Симон – 21-й

Теги сборная Франции жен сборная Италии жен Доротея Вирер Жюлия Симон Лу Жанмонно Биатлон

Доротея Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Итальянка одержала 16-ю победу в карьере. Всего у нее 50 подиумов (16-18-16). 

Второе место заняла француженка Лу Жанмонно. Это ее второе попадание в призы (0-2-0).

Третьей стала еще одна француженка Жюлия Симон. На ее счету 21 подиум (7-6-8). 

3 комментария

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Eduard Rastryopin
Доро молодец,сдюжила.
Последние сезоны уже подчти приучила,что ногами,особенно на последнем круге,постоянно проваливалась.
А в этом сезоне прямо воскресла.
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Vicing Charlsson
Молодцы девчонки.
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Poweronin
Шестнадцатый danke schön сегодня был 🔥
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