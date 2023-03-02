Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Тарьей Бо уступил 32 секунды

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции Тарьей Бо Бенедикт Долль спринт Антонин Гигонна Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Йоханнес Дале Нове Место Биатлон

Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.56,8

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 32,3

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47,7

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48,1

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,3

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 57,6

7. Бенедикт Долль (Германия) – 59,8

8. Антонин Гигонна (Франция) – 1.03,5

9. Роман Реес (Германия) – 1.05,5

10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.06,4

11. Фабьен Клод (Франция) – 1.06,5

12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.10,1

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 40,6 (3)

2. Симон Эдер (Австрия) – 41,4 (1)

3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 42,3 (3)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 42,4 (0)

5. Томаш Микишка (Чехия) – 44,4 (3)

6. Артем Прима (Украина) – 44,5 (1)...

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 46,2 (1)...

29. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,6 (0)...

38. Йоханнес Бо (Норвегия) – 51,9 (0)

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
о каком уровне можно говорить если престарелый брат 2 по скорости, Фуркада привези сейчас он спокойно бы 2 стал, а увидев бы его младший затрясся как девчонка и настрелял бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий