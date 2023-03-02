Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Тарьей Бо уступил 32 секунды
Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2022/23
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Спринт
Мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.56,8
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 32,3
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47,7
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48,1
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,3
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 57,6
7. Бенедикт Долль (Германия) – 59,8
8. Антонин Гигонна (Франция) – 1.03,5
9. Роман Реес (Германия) – 1.05,5
10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.06,4
11. Фабьен Клод (Франция) – 1.06,5
12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.10,1
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 40,6 (3)
2. Симон Эдер (Австрия) – 41,4 (1)
3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 42,3 (3)
4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 42,4 (0)
5. Томаш Микишка (Чехия) – 44,4 (3)
6. Артем Прима (Украина) – 44,5 (1)...
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 46,2 (1)...
29. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,6 (0)...
38. Йоханнес Бо (Норвегия) – 51,9 (0)
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