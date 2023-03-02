Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Тарьей Бо уступил 32 секунды

Йоханнес Бо показал быстрейший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2022/23

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Спринт

Мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.56,8

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 32,3

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 47,7

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 48,1

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,3

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 57,6

7. Бенедикт Долль (Германия) – 59,8

8. Антонин Гигонна (Франция) – 1.03,5

9. Роман Реес (Германия) – 1.05,5

10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.06,4

11. Фабьен Клод (Франция) – 1.06,5

12. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.10,1

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 40,6 (3)

2. Симон Эдер (Австрия) – 41,4 (1)

3. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 42,3 (3)

4. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 42,4 (0)

5. Томаш Микишка (Чехия) – 44,4 (3)

6. Артем Прима (Украина) – 44,5 (1)...

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 46,2 (1)...

29. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,6 (0)...

38. Йоханнес Бо (Норвегия) – 51,9 (0)