Иван Колотов: «В январе у меня был очень сильный спад. Благодаря прекрасной столовой в Демино я сильно отравился и пролежал с температурой 3 дня»

Теги сборная России чемпионат России Сергей Башкиров Иван Колотов Биатлон

Биатлонист Иван Колотов рассказал о спаде формы в январе из-за отравления в столовой.

Сегодня Колотов стал серебряным призером PARI чемпионата России в большом масс-старте в Ижевске.

«В Чайковском за весь зимний сезон я на лыжне стоял на прошлой неделе. Всю подготовку я проходил с Сергеем Геннадьевичем Башкировым, а с ним мы там не были. Раньше я бы сказал, что Чайковская трасса мне бы подошла больше, но сейчас не вижу разницы с трассой в Удмуртии. Они обе сложные.

В январе у меня был очень сильный спад. Передаю привет Демино. Благодаря их прекрасной столовой я сильно отравился и пролежал с температурой три дня.

Потом я поехал в Раубичи, где был просто мертвый и не мог просто бежать. Там я провел сбор. Потом мне помог плодотворный горный сбор в Сочи. После этого я понял, что нахожусь в хорошей форме, но дома в Чайковском мне мешала стрельба», – рассказал Колотов.

2 комментария

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Любовь Гончарова
К сожалению санкции США никак не повлияют на деятельность нашего Министерства спорта во главе с Матыциным .
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-3
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starichok77
спасибо нашим поварам, за то, что "вкусно" было нам(((
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