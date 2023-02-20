Карим Халили: «Йоханнес Бо выигрывает неприлично много. Он создан для биатлона, одарен»

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили высказался об успехах норвежца Йоханнеса Бо на чемпионате мира в Оберхофе.

Ранее Бо завоевал 7 медалей в 7 гонках на ЧМ, в том числе 5 золотых.

– За чемпионатом мира следите?

– Все гонки смотрел, только эстафету в записи пересматривал.

– В чем феномен Йоханесса Бо, который выигрывает все подряд?

– В его таланте. Он создан для биатлона, одарен. Выигрывать у сильнейших спортсменов всего мира столько на трассе… Даже не знаю, как ему это удается.

– Возможно, не хватает еще и сборной России?

– Думаю, и без нас для него достаточно конкуренции. Он выигрывает неприлично много, так что дело точно не в нас.

– Не убивает интерес к биатлону такие неприличные разрывы?

– Где-то интрига пропадает, но у Бо фанатов не уменьшается, люди хотят смотреть на него, наслаждаться его гонками, – сказал Халили.

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1 комментарий

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ivan 07
Неприлично проигрывать. А выигрывать еще как прилично. Интерес пропадает , когда середняки . Когда топы , к ним зрителей притягивает магнитом.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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