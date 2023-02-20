Карим Халили: «Йоханнес Бо выигрывает неприлично много. Он создан для биатлона, одарен»

Российский биатлонист Карим Халили высказался об успехах норвежца Йоханнеса Бо на чемпионате мира в Оберхофе.

Ранее Бо завоевал 7 медалей в 7 гонках на ЧМ, в том числе 5 золотых.

– За чемпионатом мира следите?

– Все гонки смотрел, только эстафету в записи пересматривал.

– В чем феномен Йоханесса Бо, который выигрывает все подряд?

– В его таланте. Он создан для биатлона, одарен. Выигрывать у сильнейших спортсменов всего мира столько на трассе… Даже не знаю, как ему это удается.

– Возможно, не хватает еще и сборной России?

– Думаю, и без нас для него достаточно конкуренции. Он выигрывает неприлично много, так что дело точно не в нас.

– Не убивает интерес к биатлону такие неприличные разрывы?

– Где-то интрига пропадает, но у Бо фанатов не уменьшается, люди хотят смотреть на него, наслаждаться его гонками, – сказал Халили.

Йоханнес Бо все-таки человек: задохнулся в последней гонке ЧМ, но поставил рекорд