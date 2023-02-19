Виктория Сливко: «Гореева выиграла Кубок России? Поздравляю Анастасию. Хотя это еще не официальная информация, не буду пока поздравлять»

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в большом масс-старте на финале Кубка России в Чайковском.

«Гореева выиграла ? Ок. Поздравляю Анастасию. Хотя это еще не официальная информация, не буду пока поздравлять. Я порадуюсь в любом случае, я не буду слезы лить.

Места сегодня не считала, ничего не успевала, гонка очень быстрая. Холодно, очень сложно стрелять. Надела теплые перчатки – вообще некомфортно было сегодня бежать.

Не чувствовала проблем с щеками. Вообще, в принципе, я не замерзла. Бежала как медвежонок.

Никакого мегаволнения не было, выходила спокойно на старт. Знала, что нужно сделать все, на что я способна.

Не сильно расстроилась. Хотя бы вот это мне досталось (показывает малый глобус за масс-старты). Чуть-чуть обидно. Я рада за Горееву, плохо ни в коем случае не буду...

Стабильность радует. А не то, что раз выиграла и все. Пока что я рада», – сказала Сливко в эфире « ».