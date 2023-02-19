Виктория Сливко: «Гореева выиграла Кубок России? Поздравляю Анастасию. Хотя это еще не официальная информация, не буду пока поздравлять»

Теги сборная России жен Кубок России Виктория Сливко Матч ТВ Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в большом масс-старте на финале Кубка России в Чайковском.

«Гореева выиграла Кубок России? Ок. Поздравляю Анастасию. Хотя это еще не официальная информация, не буду пока поздравлять. Я порадуюсь в любом случае, я не буду слезы лить.

Места сегодня не считала, ничего не успевала, гонка очень быстрая. Холодно, очень сложно стрелять. Надела теплые перчатки – вообще некомфортно было сегодня бежать.

Не чувствовала проблем с щеками. Вообще, в принципе, я не замерзла. Бежала как медвежонок.

Никакого мегаволнения не было, выходила спокойно на старт. Знала, что нужно сделать все, на что я способна.

Не сильно расстроилась. Хотя бы вот это мне досталось (показывает малый глобус за масс-старты). Чуть-чуть обидно. Я рада за Горееву, плохо ни в коем случае не буду...

Стабильность радует. А не то, что раз выиграла и все. Пока что я рада», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ». 

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13 комментариев

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притвиц
Ответ Hardy
серенькая безликая стабильность без побед это неинтересно)
Согласен , нет изюминки, вишенки на торте.
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Hardy
Ответ притвиц
Лично я за Вику в этом противостоянии , она держала потрясающую стабильную форму весь сезон, таких биатлонисток в России нет , но радостно , что кто-то из молодежи поднялся на такой уровень уже в этом году, поэтому пусть победит сильнейший , а в нашем случае рад за обеих
серенькая безликая стабильность без побед это неинтересно)
+1
0
+1
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притвиц
Ответ тоторо
конкретно речь идет о сезоне 17/18 когда вику касперовч целенаправленно выкатывал на км, при этом закрывая глаза на результаты кайшевой,а она там гонку за гонкой собирала золотые медали (5 золотых личных наград из низ 3 золота подряд), потом поехала на ижевку и тоже ее выиграла, сливко скажем на ижевке не выступала ее автоматом взяли в Оберхов хотя результатми она не заслуживла попадания на второй триместр км. И вишенка на торте Ульяна летевшая на км в Оберхоф была буквально с трапа самолета снята и отправлена снова на кибу и только в Рупольдинге ей дали выступить где открутили ей диоптрий. С тех пор Вику недолюбливаю, она еще тогда вью давала такие типа а че это меня хейтят ,я не хуже ульяны.Некрасивая ситуация и некрасиво Вика тогда интервью раздавала по поводу Ули
Элемент зависти конечно у Виктории присутствует в характере , а на КМ она ничем себя не проявила это точно, честно сказать Кайшева и Сливко это спортсмены разного уровня, одна уровня топ-15 КМ, другая уровня КИБУ и топ для российских соревнований.
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тоторо
Ответ притвиц
На КИБУ многие золото косили, мне кажется , что по уровню этот кубок чуть выше ,чем российские соревнования, Вике конечно очень обидно , но по правде сказать ни одной победы на кубке России нет , за Настю радостно- молодежь начинает побеждать, а Вику жалко тоже ведь заслужила.
конкретно речь идет о сезоне 17/18 когда вику касперовч целенаправленно выкатывал на км, при этом закрывая глаза на результаты кайшевой,а она там гонку за гонкой собирала золотые медали (5 золотых личных наград из низ 3 золота подряд), потом поехала на ижевку и тоже ее выиграла, сливко скажем на ижевке не выступала ее автоматом взяли в Оберхов хотя результатми она не заслуживла попадания на второй триместр км. И вишенка на торте Ульяна летевшая на км в Оберхоф была буквально с трапа самолета снята и отправлена снова на кибу и только в Рупольдинге ей дали выступить где открутили ей диоптрий. С тех пор Вику недолюбливаю, она еще тогда вью давала такие типа а че это меня хейтят ,я не хуже ульяны.Некрасивая ситуация и некрасиво Вика тогда интервью раздавала по поводу Ули
+2
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+2
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тоторо
Ответ irina1980
Да она и сейчас не самая лучшая:крутится вокруг подиума,а побед нет,но ее имя не сходит с уст комментатора Губерниева больше всех. Стреляет получше других,это да.
стреляет пока лучше всех у нас Лара, Вика ей уступает чуток
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притвиц
Ответ тоторо
да завистливая вика еще давно заметила про нее. то же никогда не забуду когда вику выкатывали на км с ее днищенскими результатами в то время кк ульяна косила золото за золотом на кибу. бумерангом ей все вернулось
На КИБУ многие золото косили, мне кажется , что по уровню этот кубок чуть выше ,чем российские соревнования, Вике конечно очень обидно , но по правде сказать ни одной победы на кубке России нет , за Настю радостно- молодежь начинает побеждать, а Вику жалко тоже ведь заслужила.
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ROBINZON
Вика :"Что?Сорвали сливку?Ну это нечестно - я стабильно вишу.А она раз - и сорвала за один раз.
Это как вот была дев..кой - а потом раз и в новом обличье.Обидно всё же - за один раз и без этого,как его - Кубка".
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-2
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притвиц
Лично я за Вику в этом противостоянии , она держала потрясающую стабильную форму весь сезон, таких биатлонисток в России нет , но радостно , что кто-то из молодежи поднялся на такой уровень уже в этом году, поэтому пусть победит сильнейший , а в нашем случае рад за обеих
+1
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+1
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irina1980
Ответ тоторо
да завистливая вика еще давно заметила про нее. то же никогда не забуду когда вику выкатывали на км с ее днищенскими результатами в то время кк ульяна косила золото за золотом на кибу. бумерангом ей все вернулось
Да она и сейчас не самая лучшая:крутится вокруг подиума,а побед нет,но ее имя не сходит с уст комментатора Губерниева больше всех. Стреляет получше других,это да.
+2
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+2
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тоторо
Ответ валерия марченко
Вот поэтому и нефиг жаловаться на хейт болельщиков)мы не забыли,как ты травила Кайшеву,и все по справедливости-Гореева лучшая!
да завистливая вика еще давно заметила про нее. то же никогда не забуду когда вику выкатывали на км с ее днищенскими результатами в то время кк ульяна косила золото за золотом на кибу. бумерангом ей все вернулось
+7
-1
+6
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валерия марченко
Ответ тоторо
не буду пока поздравлять но чуть-чуть обидно) знает же что настя взяла кр но говорит поздравлять пока не буду
Вот поэтому и нефиг жаловаться на хейт болельщиков)мы не забыли,как ты травила Кайшеву,и все по справедливости-Гореева лучшая!
+8
-3
+5
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ОлЬчИк
Я была за Вику в этом противостоянии.но Настю тоже поздравляю с победой
+2
-2
0
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тоторо
не буду пока поздравлять но чуть-чуть обидно) знает же что настя взяла кр но говорит поздравлять пока не буду
+3
-3
0
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