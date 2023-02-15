Чемпионат Европы среди юниоров. Келльнер и Ротшопф выиграли индивидуальные гонки, Тодев и Жаннье – 2-е
15 февраля на чемпионате Европы среди юниоров в латвийской Мадоне прошли индивидуальные гонки.
Чемпионат Европы среди юниоров-2023
Мадона, Латвия
Индивидуальная гонка
Юниоры
1. Ханс Келльнер (Германия) – 40.57,6 (0)
2. Благой Тодев (Болгария) – 33,3 (1)
3. Фабио Пиллер Коттрер (Италия) – 53,5 (0)
4. Тео Гиро-Пойо (Франция) – 1.01,7 (1)
5. Николо Бетемпс (Италия) – 1.44,0 (1)
6. Артту Хейкинен (Финляндия) – 1.57,5 (1)
7. Фабиан Каскель (Германия) – 2.06,5 (1)
8. Виталий Мандзын (Украина) – 2.29,8 (2)
Юниорки
1. Леа Ротшопф (Австрия) – 41.36,3 (1)
2. Леони Жаннье (Франция) – 17,0 (2)
3. Камиль Куп (Франция) – 27,5 (1)
4. Вильма Анхаус (Австрия) – 1.03,9 (1)
5. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.06,1 (2)
6. Александра Меркушина (Украина) – 1.20,4 (1)
7. Лора Христова (Болгария) – 1.33,2 (1)
8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.44,9 (3)
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