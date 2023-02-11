Тарьей Бо: «Я в 15 секундах от Йоханнеса – это само по себе победа. Сезон был проблемный, но от меня не избавиться»
Норвежский биатлонист Тарьей Бо поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в спринте на чемпионате мира в Оберхофе.
Золото выиграл его младший брат Йоханнес.
«Думаю, это одно из достижений, которыми я больше всего горжусь за всю свою карьеру. Было трудно достичь подобного. Как сегодня, так и в течение всего сезона.
Я вернулся и теперь стою здесь, в 15 секундах от Йоханнеса. Это само по себе победа. Сезон был проблемный, но от меня не избавиться», – сказал Тарьей.
«Это был настоящий семейный день. То, что делает Тарьей, невероятно сильно. Он пробежал идеальную гонку, с десятью закрытыми мишенями и отличным финишным кругом.
На самом деле я был довольно хорош, раз победил его сегодня, потому что то, что он сделал, было абсолютно потрясающим», – отметил Йоханнес.
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