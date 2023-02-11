Тарьей Бо: «Я в 15 секундах от Йоханнеса – это само по себе победа. Сезон был проблемный, но от меня не избавиться»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в спринте на чемпионате мира в Оберхофе.

Золото выиграл его младший брат Йоханнес.

«Думаю, это одно из достижений, которыми я больше всего горжусь за всю свою карьеру. Было трудно достичь подобного. Как сегодня, так и в течение всего сезона.

Я вернулся и теперь стою здесь, в 15 секундах от Йоханнеса. Это само по себе победа. Сезон был проблемный, но от меня не избавиться», – сказал Тарьей.

«Это был настоящий семейный день. То, что делает Тарьей, невероятно сильно. Он пробежал идеальную гонку, с десятью закрытыми мишенями и отличным финишным кругом.

На самом деле я был довольно хорош, раз победил его сегодня, потому что то, что он сделал, было абсолютно потрясающим», – отметил Йоханнес.

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9 комментариев

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Xell
Еще немного статистики. За 10лет с 2013г(когда Рыжий одержал первые победы) 1Норвегия выиграла 91личную гонку в биатлоне, 2Франция—69,3.Германия—17 и 4Россия—13побед. У норгов 67побед принес Йося, у французов большинство Фуркад, у наших Шипулин.
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Xell
На самом деле норги устанавливают рекорды которые будет почти невозможно побить. 14побед подряд в личных гонках этого сезона одержали, до этого рекорд был 8побед подряд, тоже у норгов, дважды. У Йоханнеса 7побед подряд, выиграет пасьют станет 8 и повторит рекорд Уле, но тот 8подряд выиграл в сезонах 2006—2007, а Йоханнес может в рамках одного сезона. Ну и в эстафете уже 7побед подряд, а может стать 8,эти рекорды просто монстрические. Для примера в 80—гг ГДР выиграли 4победы подряд в личных гонках, наши в 1996 Драчев, Майгуров, Рожков смогли побить их рекорд и одержали 6побед подряд личных, но сравнивая это с норгами это жесть.
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
шел бы домой, Пенелопа...
С этой новой версией, появляются проблемы с написанием комментариев,не замечала? С телефона..
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Cube Litening C:68X
Ответ <vella>
шел бы домой, Пенелопа...
😂
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СТАТИСТИКА 100
Где то Васильев плачет от зависти😭
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<vella>
шел бы домой, Пенелопа...
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Нэт
Тарька, молодец! И когда говорят- у норгов все просто - ни хрена, давно слежу за его карьерой, были у него непростые времена, когда он год -полтора просто не мог собрать себя, организм не слушался, результатов не было совсем, но он прошёл это и снова на коне!
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regnengeist
Для Тарея этот сезон складывался непросто. Чуть из основы не вылетел. А вот жеж. Возродился. Пусть и завтра сохранит медаль!
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Лжетрофеич
Радостно за Тария!
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