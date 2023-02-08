Марте Ульсбю-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась с Магдаленой Нойнер

Норвежская биатлонистка одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Норвежка стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась по этому показателю с немкой . На счету Ульсбю 2 личных золота, у Нойнер – 6.

Всего немецкая спортсменка завоевала 17 медалей ЧМ (12-4-1), Ульсбю – 15 (12-0-3).

Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?