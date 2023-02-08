Марте Ульсбю-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась с Магдаленой Нойнер

Теги Магдалена Нойнер Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии жен Марте Ульсбю-Ройселанн Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Норвежка стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась по этому показателю с немкой Магдаленой Нойнер. На счету Ульсбю 2 личных золота, у Нойнер – 6.

Всего немецкая спортсменка завоевала 17 медалей ЧМ (12-4-1), Ульсбю – 15 (12-0-3).

Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?

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14 комментариев

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Viks
Ответ Vicing Charlsson
У Форсберг, Нойнер и Лив Грейт по 6 личных золотых. Ройся обычная эстафетчица и прирожденная асматичка. Форсберг и Нойнер иконы мирового биатлона, легенды, их никогда не забудут. Ройся закончит карьеру, на следующий сезон её забудут, как и Дальмайер.
Дальмайер не забудут - она на экране ZDF, и сегодня была со Свеном Фишером.
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Viks
Ответ Kuryanin
Они через дефис пишут.
Кто "они"? -- У неё две фамилии, как и у Ингрид, а не двойная.
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Vicing Charlsson
У Форсберг, Нойнер и Лив Грейт по 6 личных золотых. Ройся обычная эстафетчица и прирожденная асматичка. Форсберг и Нойнер иконы мирового биатлона, легенды, их никогда не забудут. Ройся закончит карьеру, на следующий сезон её забудут, как и Дальмайер.
+1
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+1
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sergei71
Ответ Viks
"Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн одержала победу в смешанной эстафете" --- На каком языке пишет эта Лаптева? Победу одержала команда Норвегии.
Вот-вот, сама Марте сегодня была далеко не золотой. От неё Херманн как от стоячей усвистала.) Но с командой повезло - и вот результат. У норгов даже Сулемдаль намного титулованнее Домрачевой на ЧМ.
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Hardy
кто она и кто Нойнер...ЧМ в биатлоне- вообще несерьёзное явление, надо раз в два года делать.
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or.om
У той же Домрачевой всего два золота ЧМ. Но где Домрачева и где Ройселанн
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Елена Бабушкина
как-то странно звучи. Где Ройселанд, а где Нойнер...
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Under
Ответ Kuryanin
Они через дефис пишут.
кто они?
на сайте ИБУ нет дефиса
+1
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Under
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
вроде была середняк середняком и вдруг стала топом
почему вдруг?
достаточно равномерный подъём на протяжении всей истории карьеры, в топах последние года четыре точно
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Kuryanin
Ответ Viks
Ульсбю Ройселанн не пишется через чёрточку, ДБ, вам уже сто раз говорили.
Они через дефис пишут.
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Anamarija Lampič
Надо еще хотя бы пару золотых медалей в индивидуальных дисциплинах,только тогда будет целесообразно их сравнивать.
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Viks
Ульсбю Ройселанн не пишется через чёрточку, ДБ, вам уже сто раз говорили.
+1
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Viks
"Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн одержала победу в смешанной эстафете" --- На каком языке пишет эта Лаптева? Победу одержала команда Норвегии.
+3
-2
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Матрёшка Ефросиьевна
вроде была середняк середняком и вдруг стала топом
+5
-2
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