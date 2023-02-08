Марте Ульсбю-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась с Магдаленой Нойнер
Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.
Норвежка стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась по этому показателю с немкой Магдаленой Нойнер. На счету Ульсбю 2 личных золота, у Нойнер – 6.
Всего немецкая спортсменка завоевала 17 медалей ЧМ (12-4-1), Ульсбю – 15 (12-0-3).
Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?
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достаточно равномерный подъём на протяжении всей истории карьеры, в топах последние года четыре точно