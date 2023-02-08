Тириль Экхофф: «Не уверена, что вернусь в спорт. Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или мне придется покончить с этим»

Норвежская биатлонистка заявила, что не уверена в продолжении спортивной карьеры.

Сегодня в Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону. Экхофф впервые за 11 лет не вошла в состав сборной для участия в соревнованиях.

«На самом деле, я в приличной форме. Но не в той, которая нужна для выступлений. Вернусь ли я в этом сезоне? Скорее всего, этого не произойдет.

Поначалу мне было тяжело следить за биатлоном по телевизору. Но теперь до меня дошло, что сидеть дома и смотреть, как мои товарищи по команде добиваются успеха, – это нормально. Это тоже вдохновляет.

Все началось с ковида. Потом возникли проблемы со сном – я не пожелала бы этого и злейшему врагу.

Странно было ощущать недостаток сил. Я всегда была сгустком энергии, но стала похожа на свою тень. Сейчас дела уже лучше, но я все еще под наблюдением врачей.

Я не уверена, что вернусь в спорт. Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или мне придется покончить с этим», – сказала Экхофф.