Тириль Экхофф: «Не уверена, что вернусь в спорт. Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или мне придется покончить с этим»

Теги сборная Норвегии жен Тириль Экхофф Биатлон

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заявила, что не уверена в продолжении спортивной карьеры. 

Сегодня в Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону. Экхофф впервые за 11 лет не вошла в состав сборной для участия в соревнованиях. 

«На самом деле, я в приличной форме. Но не в той, которая нужна для выступлений. Вернусь ли я в этом сезоне? Скорее всего, этого не произойдет. 

Поначалу мне было тяжело следить за биатлоном по телевизору. Но теперь до меня дошло, что сидеть дома и смотреть, как мои товарищи по команде добиваются успеха, – это нормально. Это тоже вдохновляет. 

Все началось с ковида. Потом возникли проблемы со сном – я не пожелала бы этого и злейшему врагу.

Странно было ощущать недостаток сил. Я всегда была сгустком энергии, но стала похожа на свою тень. Сейчас дела уже лучше, но я все еще под наблюдением врачей. 

Я не уверена, что вернусь в спорт. Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или мне придется покончить с этим», – сказала Экхофф.

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8 комментариев

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udod
может умиротворённо отдыхать) БХГ есть, золото ЧМ есть, золото ОИ есть, правда, только эстафетное, но на след. играх ей 35 уже будет, так что её там не будет
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LoRa
Ответ Погладь быка
Когда росболелам говоришь, что Динара и Антон за неделю до старта КС переболели ковидом, россияне все равно кричат: "Нет, мы обыграли олимпийскую чемпионку, лидера ОЗКМ и ОЗКС и олимпийского призера!!! Мы самые крутые в мире!!!!".
Последствия ковида разные и до нескольких месяцев могут проявляться. Здоровья Динаре и Антону!)
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Погладь быка
Ответ LoRa
Коварное заболевание этот ковид. Здоровья Тириль!!
Когда росболелам говоришь, что Динара и Антон за неделю до старта КС переболели ковидом, россияне все равно кричат: "Нет, мы обыграли олимпийскую чемпионку, лидера ОЗКМ и ОЗКС и олимпийского призера!!! Мы самые крутые в мире!!!!".
+2
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LoRa
Коварное заболевание этот ковид. Здоровья Тириль!!
+2
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Погладь быка
Эх, Тириль, лучше бы Ройселанд уже наконец покончила с этим.
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expertmer2020
Тигруша, ты сильная - ждём.
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starichok77
значит ковидла оставила после себя занозу, а жаль, на трассе Тириль была хороша!
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petr
Эхххх Тириль
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