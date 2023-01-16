Тириль Экхофф не выступит на чемпионате мира-2023 в Оберхофе

Двукратная олимпийская чемпионка не выступит на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Мы регулярно обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что соревноваться она сейчас не готова. Дела со здоровьем обстоят не совсем оптимально», – заявил менеджер норвежской команды .

Экхофф испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила летние сборы норвежской команды, а в ноябре заявила, что берет паузу в тренировках.

В декабре норвежка возобновила тренировки.

«Биатлон – довольно глупый спорт, но он доставляет мне удовольствие». Экхофф поймала кризис после сезона, но не сдалась