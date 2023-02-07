Александр Панжинский: «Не ожидал, что успехи к Каминскому в биатлоне придут так быстро. Надеюсь, дальше будет только больше»

Теги сборная России Юрий Каминский Александр Панжинский Биатлон

Призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский оценил работу тренера Юрия Каминского в сборной России по биатлону.

«Юрий Михайлович — грамотный специалист. Вдумчиво работает, постоянно ищет новые пути, старается всесторонне развиваться. Такой подход всегда приведет к результату.

При этом, я не ожидал, что успехи придут к нему так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики. Плюс там уже был многолетний тренерский штаб, свое руководство. Надеюсь, дальше будет только больше.

Хочется пожелать Каминскому успехов и понимания со спортсменами и руководством. Чтобы они помогали специалисту, а не вставляли палки в колеса, как происходило в последнее время», – рассказал Панжинский.

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2 комментария

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Olga.t
Главное, чтобы не мешали. Юрий Михайлович очень талантливый тренер, успехов ему!
+2
-1
+1
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volga_olga
Поддержал, молодец!
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-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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