Александр Панжинский: «Не ожидал, что успехи к Каминскому в биатлоне придут так быстро. Надеюсь, дальше будет только больше»

Призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский оценил работу тренера Юрия Каминского в сборной России по биатлону.

«Юрий Михайлович — грамотный специалист. Вдумчиво работает, постоянно ищет новые пути, старается всесторонне развиваться. Такой подход всегда приведет к результату.

При этом, я не ожидал, что успехи придут к нему так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики. Плюс там уже был многолетний тренерский штаб, свое руководство. Надеюсь, дальше будет только больше.

Хочется пожелать Каминскому успехов и понимания со спортсменами и руководством. Чтобы они помогали специалисту, а не вставляли палки в колеса, как происходило в последнее время», – рассказал Панжинский.