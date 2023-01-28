Ольга Зайцева: «В словах МОК я вижу посыл отказаться от того, что делает наша страна. Я – за свою страну, за СВО, за своего президента»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов к международным стартам.

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«МОК закидывает свою удочку. Если пускают, то только с национальной символикой, если под нейтральным статусом, то нет – ехать не надо. Мое мнение такое!

Считаю, что нейтральный статус нас не устраивает и пора перестать идти на их подачки. Пора уже показать свое лицо и заявить о своей серьезности.

Если спортсмены поедут туда (на Олимпиаду), неизвестно, что будет там. Может быть, их закидают яйцами, и мы еще должны молчать? Я считаю, что это неправильно. Спортсмен должен выступать за флаг, а не за деньги.

Сейчас идут рассуждения о том, что спортсмены не зарабатывают... Ну, сейчас такое время, надо смириться с этим. Да, в свое время у меня был шанс выступить, но меня наказали нечестно.

Сейчас же надо с честью выходить из ситуации и не поддаваться на эти возгласы. Конечно, окончательное решение за спортсменами, но руководство ОКР, на мой взгляд, должно сказать так: «Или мы едем с флагом, или не едем совсем».

Я категорично отношусь к позиции МОК, они поступают неправильно. МОК забыл все ценности. Нами рулят как хотят, а мы за ними идем хвостиком. Может быть, я не права, но мнение у меня такое.

В словах МОК я вижу посыл отказаться от того, что делает наша страна. Я, например, за свою страну, я согласна с тем, что она делает. Я за СВО, я за своего президента.

МОК требует от наших спортсменов обвинить свою страну, своего президента. Как от меня требовали признать то, что моя страна организовала систему допинга. Я с этим не согласна.

Может быть, я уже больше рассуждаю о политике, но МОК сам ведет себя политически некорректно, забывая ценности, забывая, для чего он вообще создан. Спорт должен объединять!» – сказала Зайцева.

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