Ольга Зайцева: «В словах МОК я вижу посыл отказаться от того, что делает наша страна. Я – за свою страну, за СВО, за своего президента»

Теги Ольга Зайцева МОК Политика Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска российских спортсменов к международным стартам.

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«МОК закидывает свою удочку. Если пускают, то только с национальной символикой, если под нейтральным статусом, то нет – ехать не надо. Мое мнение такое!

Считаю, что нейтральный статус нас не устраивает и пора перестать идти на их подачки. Пора уже показать свое лицо и заявить о своей серьезности.

Если спортсмены поедут туда (на Олимпиаду), неизвестно, что будет там. Может быть, их закидают яйцами, и мы еще должны молчать? Я считаю, что это неправильно. Спортсмен должен выступать за флаг, а не за деньги.

Сейчас идут рассуждения о том, что спортсмены не зарабатывают... Ну, сейчас такое время, надо смириться с этим. Да, в свое время у меня был шанс выступить, но меня наказали нечестно.

Сейчас же надо с честью выходить из ситуации и не поддаваться на эти возгласы. Конечно, окончательное решение за спортсменами, но руководство ОКР, на мой взгляд, должно сказать так: «Или мы едем с флагом, или не едем совсем».

Я категорично отношусь к позиции МОК, они поступают неправильно. МОК забыл все ценности. Нами рулят как хотят, а мы за ними идем хвостиком. Может быть, я не права, но мнение у меня такое.

В словах МОК я вижу посыл отказаться от того, что делает наша страна. Я, например, за свою страну, я согласна с тем, что она делает. Я за СВО, я за своего президента.

МОК требует от наших спортсменов обвинить свою страну, своего президента. Как от меня требовали признать то, что моя страна организовала систему допинга. Я с этим не согласна.

Может быть, я уже больше рассуждаю о политике, но МОК сам ведет себя политически некорректно, забывая ценности, забывая, для чего он вообще создан. Спорт должен объединять!» – сказала Зайцева. 

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112 комментариев

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Георгий Михеев
Ну если она как и я, за бугор не собирается в ближайшее время, то имеет право козлить буржуев. Карьеру все равно уже закончила.
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помню джанашия
Ответ stewiegriffin2
Ты в состоянии понять что такое обновление данных? Или воробушек совсем?
Одноклассникам своим эту дичь втирай. И то поржут. Орленок.
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Николай Осокин
Ответ sdzrghx
Умничка, Зайка… всё верно сказала. Жаль, что есть и такие, кто думает иначе..
к счастью их всего 1%, а теперь и того меньше, зато в казахстане и грузии их теперь больше)))
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Los Catrachos
Ответ dobriy44
я думаю большинство адекватных Россиян против Войны ,и против нынешней власти, страшно осознать что это происходит в 21 веке , я думал все Войны это уже история , но оказалась это реальность , Большинство воин создавали русские что в древности что сегодня, Это ДНК убивать у них заложенное в крови
Это нейросетка коммент сгенерировала? Какие-то не связанные друг с другом тезисы, а первый и последний вообще прямо противоречат друг другу.
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HusseinFatal
ну а че ей сказать? она прекрасно понимает пока есть этот президент, есть и ее деньги... будет давать такие вью когда скажут, что бы повысить боевой дух домохозяек, которые за нее болели
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sdzrghx
Умничка, Зайка… всё верно сказала. Жаль, что есть и такие, кто думает иначе..
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Realist2022
Ответ Владимир Рытиков
Бред несешь
Т.е. большинство россиян, по вашему, Z-нутые?
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ksa_45
Ольга делает странное заявление. Я не думаю, чтобы она, как действующая спортсменка, сделала бы такое заявление. Спортсмены выступают в первую очередь за страну, потом за себя. А свой президент-то здесь причем.
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mikhuil
Тварь
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Николай Осокин
Ответ mekafff
Я понимаю, что у фашистов мозгов не очень много, но попробуйте хотя бы ступить на тропинку разумности, выключите тв и начните читать альтернативные источники. Хотя, вероятно уже поздно. Если люди, которые выросли в условиях антимилитаристской пропагандой в СССР, все равно топят за массовые убийства граждан соседнего государства (плюс не забываем чечню), то это уже точка невозврата. Прости, Юра, мы вырастили поколение фашистов.
медузу, дождь и прочих предателей что ли читать?) еще радио стыдобу посоветуй, миролюбец
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Ру7евоЙ
Ответ Николай Осокин
хотя казалось бы есть же для них специальный загон - трибуна, но нет приперлись к москалям))
пятаки везде все загадят
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sled
Этой ещё далеко до стадии "принятие"
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Владимир Рытиков
Ответ dobriy44
я думаю большинство адекватных Россиян против Войны ,и против нынешней власти, страшно осознать что это происходит в 21 веке , я думал все Войны это уже история , но оказалась это реальность , Большинство воин создавали русские что в древности что сегодня, Это ДНК убивать у них заложенное в крови
Бред несешь
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ɔculpa
Ответ dobriy44
я думаю большинство адекватных Россиян против Войны ,и против нынешней власти, страшно осознать что это происходит в 21 веке , я думал все Войны это уже история , но оказалась это реальность , Большинство воин создавали русские что в древности что сегодня, Это ДНК убивать у них заложенное в крови
То есть в ДНК у русских – развязывать войны, но при этом ты думаешь, что большинство россиян против войны? Делаешь значительные различия между русскими и россиянами?
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Павел Светлов
Ответ Slavnov
Слава России
Uber Alles!
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Николай Осокин
Ответ sos197415@gmail.com
Холопитэков тут тьма конечно
хотя казалось бы есть же для них специальный загон - трибуна, но нет приперлись к москалям))
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mekafff
Ответ Mr. Sh.
Если ты до сих пор не понял, нато воюет не с Путиным, а с Россией. Им нужно, чтобы Россия оставалась страной-бензоколонкой, чтобы Россия и другие "второсортные" по их мнению страны продолжали кормить "золотой миллиард".
Вот из-за таких, как вы, причем не только в РФ, но в США, войны будут продолжаться.

Чертовы фашистско-империалистские замашки, которые, казалось бы, должны быть пережитком 20 века, все еще теплятся в умах не особо интеллектуально одаренных индивидов и подкрепляются госпропагандой.

Причем вам вообще насрать на жизни людей - вам указали на врага, и голова работать напрочь перестала.

Вы хотя бы истинную причину вторжения на Украину назвать сможете? Я вот очень сильно сомневаюсь.
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stewiegriffin2
Ответ Николай Осокин
Я тоже так думаю...но если появление наших спортсменов даже без флага приведет к снятию укров, поляков и прибалтов, то тут уже не все так однозначно) в данном случае уже ради этого стоит участвовать)
Никто не снимется в страхе от тебя колюша
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Павел Светлов
Ответ dobriy44
я думаю большинство адекватных Россиян против Войны ,и против нынешней власти, страшно осознать что это происходит в 21 веке , я думал все Войны это уже история , но оказалась это реальность , Большинство воин создавали русские что в древности что сегодня, Это ДНК убивать у них заложенное в крови
да, большинство войн: Троянскую, Иудейскую, завоеватели Македонский, Тамерлан и Чингисхан были русскими, войну Алой и Белой Розы, крестовые походы, Семилетнюю, Тридцатилетнюю и Шестидневную тоже они, Жанну Д’Арк казнили и Коперника (он же поляк был) всё им не сидится, ну и Опиумные войны, конечно!
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Strepto
Ответ Глубинный народ
«Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - А. И. Герцен, публицист, революционер (1812 – 1870 гг.)
А ты чей патриот?
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Los Catrachos
Ответ Ftul
Что такое поджигать дуры,?
Дупа это задница по-украински вроде как. "Патриот" видимо так хотел ещё больше унизить тех, кто выступает против нынешнего безобразия.
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Strepto
Ответ SvK7
У этой зайчихи есть всё, чтобы чтобы быть депутатом госдумы - отсутствие мозга, лишняя хромосома и пожизненная дисквалификация за допинг.
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ɔculpa
Ответ A K
Диагноз неправильный - не отстрелила, а отморозила.
Диагноз неправильный. Когда о её мозгах говорят, что они отстрелены или отморожены, вместо планируемых насмешки или оскорбления в итоге выходит просто оправдание. Ведь никто не планирует сознательно отморозиться или отстрелиться. Это всегда несчастный случай. Но такая падаль как та тварь, о которой мы говорим, всё прекрасно понимает, всё видит, и делает при этом свой выбор, поэтому она не жертва несчастья, она просто мразь, и спрашивать с неё надо будет соответственно.
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sos197415@gmail.com
Холопитэков тут тьма конечно
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Rio (BLR)
Предсказуемо.
Старые дисквалифицированные пердуны которым терять нечего сейчас будут агитировать действующих перспективных спортсменов погубить карьеру. На всех места в думе будут?
+4
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