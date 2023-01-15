Сливко о 2-м месте в масс-старте: «Спасибо стрельбе, выручала меня на трех рубежах. На последнем круге спасибо, что никого рядом не было»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление в большом масс-старте на этапе PARI Кубка России в Рыбинске.

Сегодня Сливко заняла второе место, допустив два промаха.

«Спасибо моей стрельбе, которая меня выручала на трех рубежах: девочки там мне проигрывали, а потом догоняли.

Старалась держаться за ними, но было очень тяжело. На последнем круге спасибо, что никого рядом не было», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Каплина выиграла большой масс-старт, Сливко – 2-я, Гореева – 3-я

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9 комментариев

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Алексей Поздеев
Ответ Любовь Гончарова
Вика молодец , от гонок не отлынивает , бежит так , на что способна и натренирована , не плачется , не жалуется , на трассах не умирает . Занимает свое место , но главное - позитивна .
Другая лидер и это уже видно серый хвостик ее натренирует
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Глеб Саратов
Ответ Irina
и это печально..
Ну, n лет международных соревнований кроме междусобойчиков с белорусами (надолго ли) не предвидится, так что немного всё равно, кто ныне лидер в рос.биатлоне.
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Любовь Гончарова
Вика молодец , от гонок не отлынивает , бежит так , на что способна и натренирована , не плачется , не жалуется , на трассах не умирает . Занимает свое место , но главное - позитивна .
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-1
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закрыт по беспределу
На КР ещë можно на что-то претендовать.
Но на КМ с такой скорострельностью делать нечего.
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Irina
лидер русского биатлона: медленно стреляет, медленно бежит, имеет корявую технику
+2
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+2
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Irina
Ответ I. Bryzgalov
Вика молодец, выдержала. Лидер российского биатлона!
и это печально..
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I. Bryzgalov
Вика молодец, выдержала. Лидер российского биатлона!
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re#mn
хахаха. это интервью лидера
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ivan 07
Песец.
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