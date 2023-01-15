Сливко о 2-м месте в масс-старте: «Спасибо стрельбе, выручала меня на трех рубежах. На последнем круге спасибо, что никого рядом не было»

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление в большом масс-старте на этапе PARI Кубка России в Рыбинске.

Сегодня Сливко заняла второе место, допустив два промаха.

«Спасибо моей стрельбе, которая меня выручала на трех рубежах: девочки там мне проигрывали, а потом догоняли.

Старалась держаться за ними, но было очень тяжело. На последнем круге спасибо, что никого рядом не было», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

❄️ PARI Кубок России. Каплина выиграла большой масс-старт, Сливко – 2-я, Гореева – 3-я