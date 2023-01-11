Норвежские биатлонисты заняли 70 процентов призовых мест в Кубке мира в текущем сезоне. Они выиграли 9 из 10 личных гонок и обе эстафеты

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежские биатлонисты заняли 70 процентов призовых мест в Кубке мира в текущем сезоне.

Спортсмены попадали на пьедестал почета 21 раз из 30 возможных. Они выиграли 9 из 10 личных гонок.

Подиумы норвежцев

1. Йоханнес Бо – 7 побед – 0 вторых мест – 2 третьих места (9 всего)

2. Стурла Лагрейд – 1-5-2 (8)

3. Йоханнес Дале – 1-0-0 (1)

4. Тарьей Бо – 0-1-1 (2)

5. Ветле Шостад Кристиансен – 0-1-0 (1)

Еще у мужской сборной Норвегии две победы в эстафетах и победа в сингл-миксте.

Только в первой гонке сезона (индивидуальная гонка на этапе в Контиолахти) на подиуме не было норвежцев. В остальных гонках на подиум попадали минимум два норвежца, а в трех гонках сезона все призовые места заняли норвежские спортсмены.

В последней на данный момент гонке (преследование на этапе в Поклюке) шестеро норвежцев попали в топ-8.

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8 комментариев

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sintenced
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Ответ Саша
Логинов и Виролайнен переломили бы ситуацию)))
Серохвостов и Халили размотали бы всех 🤣
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volga_olga
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Увлекательнейшее зрелище, наверное.
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Dinamik1
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Это они все асматики а если были бы здоровыми людьми вобще ловить не чего было бы.
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Vaksinator
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ммм какая высокая конкуренция
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Spartakus1984
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Только это позорно
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Зубы Дзюбы
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Ответ Саша
Логинов и Виролайнен переломили бы ситуацию)))
Ну вообще-то по 1-2 медали наши брали каждый этап, особенно мужики. Почему бы и нет
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Саша
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Логинов и Виролайнен переломили бы ситуацию)))
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Антон Кривоногов
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Тоже мне новости и так все это знают)
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