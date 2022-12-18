Йоханнес Дале: «Прошлый год у меня был ужасным. Вернуться и одержать победу на Кубке мира – это чертовски здорово»
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.
«Это много значит. Прошлый год у меня был ужасным. Вернуться и одержать победу на Кубке мира перед Рождеством – это чертовски здорово.
В обычной жизни случаются вещи и похуже, но с точки зрения спорта, думаю, я пережил одни из худших вещей, которые можно испытать. Вернуться подобным образом – это огромное облегчение.
Я одержал первую победу на Кубке мира, а потом случился тот ужасный год. Так что вторая победа очень приятна на вкус. Это потрясающе», – сказал Дале.
«Он был пухленьким и не особо быстрым». Лагрейд и Дале – друзья детства и герои чемпионата мира в Поклюке
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