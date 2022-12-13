Тарьей Бо о критиках: «Они понятия не имеют, о чем говорят. И я, и Кристиансен в этом году выступаем ниже своих возможностей, но в Норвегии все видят наш уровень»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо ответил на критику после начала сезона на Кубке мира.

Ранее Бо, который идет 22-м в общем зачете соревнований, вошел в состав сборной на этап в Анси. В этом сезоне биатлонист пока лишь раз попадал в топ-10 в личных гонках.

Эксперт NRK Ула Лунде считает, что вместо Бо на Кубок мира должен был отправиться Эндре Стремсхайм, одержавший три победы в четырех гонках Кубка IBU.

– Что ответите критикам, которые говорят, что вы должны покинуть команду?

– Скажу, что они понятия не имеют, о чем говорят. У нас много хороших спортсменов.

И я, и Ветле (Шостад Кристиансен) в этом году выступаем ниже своих возможностей, особенно в стрельбе, но в Норвегии все видят, насколько высок наш уровень.

Мы должны подходить к этому с холодной головой, как и люди, которые поддерживают нас, – сказал Тарьей.

«Тарьею нужны небольшие коррективы, и это легче всего проконтролировать, когда он находится в сборной, а не уезжает домой.

Эндре (Стремсхайм) не мог сделать больше, чтобы попасть на Кубок мира. Но проблема в том, что уровень мужской команды очень высок.

Тарьей был не лучшим на Кубке мира, но мы знаем его возможности. И, несмотря ни на что, он побеждал на турнире в Шушене, – отметил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Стремсхайм о том, что не попал в состав сборной Норвегии на этап в Анси: «Начинаю задаваться вопросом, что нужно сделать, чтобы получить шанс»