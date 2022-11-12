Турнир в Шушене. Тарьей Бо выиграл спринт, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й, Йоханнес Бо – 4-й, Дале – 7-й
12 ноября в Шушене в рамках открытия биатлонного сезона прошел мужской спринт. Победу одержал Тарьей Бо.
Открытие сезона
Турнир в Шушене
Шушен, Норвегия
Мужчины
Спринт
1. Тарьей Бо – 21.14,1 (0)
2. Стурла Хольм Лагрейд – 16,7 (0)
3. Ветле Шостад Кристиансен – 21,8 (1)
4. Йоханнес Бо – 30,7 (2)
5. Эндре Стремсхайм – 34,6 (1)
6. Мартин Невланн – 58,5 (1)
7. Йоханнес Дале – 1.00,4 (2)
8. Александр Андерсен – 1.08,0 (3)...
13. Эрленд Бьонтегорд – 1.22,6 (3)...
28. Филип Андерсен – 1.53,7 (3)
29. Сверре Дален Аспенес – 1.58,6 (4)
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