Турнир в Шушене. Тарьей Бо выиграл спринт, Лагрейд – 2-й, Кристиансен – 3-й, Йоханнес Бо – 4-й, Дале – 7-й

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12 ноября в Шушене в рамках открытия биатлонного сезона прошел мужской спринт. Победу одержал Тарьей Бо.

Открытие сезона

Турнир в Шушене

Шушен, Норвегия

Мужчины

Спринт

1. Тарьей Бо – 21.14,1 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд – 16,7 (0)

3. Ветле Шостад Кристиансен – 21,8 (1)

4. Йоханнес Бо – 30,7 (2)

5. Эндре Стремсхайм – 34,6 (1)

6. Мартин Невланн – 58,5 (1)

7. Йоханнес Дале – 1.00,4 (2)

8. Александр Андерсен – 1.08,0 (3)...

13. Эрленд Бьонтегорд – 1.22,6 (3)...

28. Филип Андерсен – 1.53,7 (3)

29. Сверре Дален Аспенес – 1.58,6 (4)

 

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