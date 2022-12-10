Карим Халили: «Думаю, в России все биатлонисты смотрят Кубок мира, скучают и хотят участвовать»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Йоханнес Бо Карим Халили Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о желании выступать на Кубке мира.

«Кубок мира? Смотрю, да. Видно, что Йоханнес Бо готов очень сильно. С ним очень тяжело бороться.

Это тот Йоханнес Бо, который был несколько лет назад, в свои лучшие времена, и не оставлял никому шансов на дистанции.

Думаю, в России все биатлонисты этот турнир смотрят, скучают и хотят участвовать», – сказал Халили.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные