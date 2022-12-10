Карим Халили: «Думаю, в России все биатлонисты смотрят Кубок мира, скучают и хотят участвовать»
Российский биатлонист Карим Халили рассказал о желании выступать на Кубке мира.
«Кубок мира? Смотрю, да. Видно, что Йоханнес Бо готов очень сильно. С ним очень тяжело бороться.
Это тот Йоханнес Бо, который был несколько лет назад, в свои лучшие времена, и не оставлял никому шансов на дистанции.
Думаю, в России все биатлонисты этот турнир смотрят, скучают и хотят участвовать», – сказал Халили.
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