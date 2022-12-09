Франциска Пройс: «Этим летом были моменты, когда врачи давали добро на возобновление тренировок, но у меня уже были проблемы с мотивацией»

Немецкая биатлонистка рассказала, что летом ей недоставало мотивации из-за проблем со здоровьем.

«Честно говоря, этим летом были моменты, когда врачи давали добро на возобновление тренировок, но у меня уже были проблемы с мотивацией. Как-то раз я сказала другу: «Я просто не знаю, стоит ли все это того. Восстановлюсь ли я через шесть или семь недель?»

Мое тело стало очень подвержено травмам. Я должна быть предельно осторожной и серьезно относиться к каждому предупреждающему сигналу организма и реагировать на них», – сказала Пройс в интервью Sky Deutschland.

Также она назвала свои цели на сезон.

«Оставаться здоровой, иметь возможность работать в течение недели без серьезных сбоев, концентрироваться на главном, оставаться самой собой и не впадать в старые стереотипы», – отметила спортсменка.