«Крепкий алкоголь в качестве лекарства звучит как хорошая идея». Вирер о пропуске гонок Кубка мира из-за простуды

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о том, как заболела во время первого этапа Кубка мира в Контиолахти.

Накануне Вирер заняла 38-е место в индивидуальной гонке. Сегодня она пропустила эстафету.

«В первый день, когда я приехала в Финляндию, там было минус 10. Это был шок. Возможно, поэтому я и заболела.

Не лучшее начало Кубка мира, но хотелось посмотреть на себя в условиях соревнований (Вирер почувствовала себя плохо в день перед гонкой – Sports.ru). Вышло не так уж и плохо, но и не слишком хорошо», – сказала спортсменка.

Также Вирер пошутила о том, что может попробовать крепкий алкоголь в качестве лекарства от простуды.

«Для вечера воскресенья, после окончания соревнований, это звучит как хорошая идея», – добавила она.