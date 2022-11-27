Карим Халили: «В субботу было нереально холодно, утром – минус 30. Хочется стартовать и набирать форму, но пока погода не позволяет этого сделать»

Российский биатлонист высказался об отмене гонок первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске из-за морозов.

– Погодные условия в субботу действительно были непригодными для старта?

– Спортсмены очень по-разному относятся к таким морозам. Кто-то лучше приспособлен к морозу, но вообще, если честно признаться, очень холодно. Сложно стрелять в таких условиях. Всем не очень приятно это.

– Вы бы скорее согласились бежать?

– В субботу было нереально холодно просто, утром было минус 30 градусов. В гоночном комбинезоне было бы тяжело выйти на старт в такую погоду. Посмотрим, что будет дальше.

– В Пекине было хуже?

– В Китае днем, когда выходило солнце, было гораздо лучше, чем здесь в Хантах. Скорее всего, в воскресенье тоже будет отмена (комментарий дан до того, как стало известно об отмене гонок – Sports.ru)

Конечно, это все на усмотрение судей, но вряд ли в такую погоду состоятся соревнования. В четверг было на грани отмены, а сейчас уже далеко за гранью.

Пока и на Уват такой же прогноз. К сожалению, тут от нас ничего не зависит. Понятно, что нам хочется стартовать и набирать форму. Но пока погода не позволяет этого сделать.

– Все же в четверг состоялась спринтерская гонка, где вам удалось одержать победу. Всем довольны?

– Думаю, что я неплохо выступил. Но еще есть над чем работать. В плане физического состояния я еще очень далек от идеала, это только начало сезона.

Стартов до Нового года очень много, я планировал через них набирать скорость. Удивительно было видеть, что уже на первой гонке я себя неплохо чувствовал. Но я жду гораздо большего в плане скорости.

Очень жаль, что все отменяется теперь. Я вообще планировал бежать все гонки до Нового года – весь Кубок России, старты в Рязани, – сказал Халили.

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