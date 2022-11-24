Виктория Сливко: «Очень рада начать Кубок России на хорошей ноте. Думаю, это только начало, будем потихоньку разгоняться»

Биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске (5-е место).

«Считаю, что да, достижение (подиум в такой гонке). Очень рада начать на такой хорошей ноте.

В целом, у меня все хорошо. Я готовлюсь. Думаю, это только начало, будем потихоньку разгоняться. Сегодня были ошибки на рубеже, надо исправлять. Поэтому смотрю позитивно вперед.

Я довольна тем, что имею в отношении своего состояния. Нет, наверное, предела.

Не видела, куда был промах на лежке последним выстрелом. Было очень досадно – четыре попала и последний – ошибка. Спрошу у тренера, поговорим», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».