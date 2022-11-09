Вирер о проблемах Экхофф со сном: «Понимаю, каково это. Когда регулярно не высыпаешься, самочувствие очень плохое. Приходится принимать снотворные»

Итальянская биатлонистка высказалась о проблемах со здоровьем норвежки Тириль Экхофф.

Экхофф взяла паузу в тренировках и соревнованиях на неопределенный срок. При подготовке к сезону она испытывала проблемы из-за перенесенного коронавируса и бессонницы.

«Я понимаю, каково это, потому что на протяжении всей карьеры у меня было много проблем со сном.

Это длится уже 15 лет, и иногда мне приходится принимать таблетки. Самое главное, конечно, привести психическое и физическое состояние в норму. Это гораздо важнее, чем сам спорт.

Когда регулярно не высыпаешься, самочувствие очень плохое, и на тренировках чувствуешь, что не можешь выкладываться на все сто. Приходится принимать снотворные, хотя это и не очень хорошо для организма. Но в нашем виде спорта сон и восстановление имеют огромное значение.

Тириль и – очень сильные девушки, и не сомневаюсь, что они вернутся сильными. Это спортсменки мирового уровня, у которых большой опыт», – сказала Вирер.

Тириль Экхофф взяла паузу в тренировках и выступлениях на неопределенное время