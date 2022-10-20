Михаил Шашилов: «Падин будет работать в сборной. Надеюсь, с нового сезона он плотно займется командой»

Теги сборная России жен Андрей Падин Михаил Шашилов Наталия Шевченко (Мекрюкова) Александра Плюснина Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке к сезону. 

«В инновационном центре Олимпийского комитета проводим этапное тестирование, чтобы посмотреть, что мы наработали в горах. Два контрольных теста мы там сделали, лыжница (Наталия Шевченко) стрельнула два ноля, заняла второе место на контрольной за Казакевич с двумя кругами. Так что положительного на сборе было много.

Плюснина чуть приболела, но ничего страшного. 

Андрей Падин будет работать в сборной, надеюсь, ничего не поменяется. Периодически будем привлекать его. Надеюсь, с нового сезона он плотно займется командой. 

Сезон рассматриваем как хорошую подготовку. Чтобы не было никаких отборов, просто соревнуемся, обучаемся, растем. У каждого свои проблемы, которые нужно решать», – сказал Шашилов. 

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