Михаил Шашилов: «Падин будет работать в сборной. Надеюсь, с нового сезона он плотно займется командой»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о подготовке к сезону.

«В инновационном центре Олимпийского комитета проводим этапное тестирование, чтобы посмотреть, что мы наработали в горах. Два контрольных теста мы там сделали, лыжница (Наталия Шевченко) стрельнула два ноля, заняла второе место на контрольной за Казакевич с двумя кругами. Так что положительного на сборе было много.

Плюснина чуть приболела, но ничего страшного.

будет работать в сборной, надеюсь, ничего не поменяется. Периодически будем привлекать его. Надеюсь, с нового сезона он плотно займется командой.

Сезон рассматриваем как хорошую подготовку. Чтобы не было никаких отборов, просто соревнуемся, обучаемся, растем. У каждого свои проблемы, которые нужно решать», – сказал Шашилов.