Черезов о переходе Емерхонова в сборную Татарстана: «Процедура не перешла в финальную часть. Мы живем по правилам, надо выполнять их»

Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов рассказал о проблемах, связанных с переходом биатлониста Евгения Емерхонова в сборную Татарстана.

Ранее Емерхонов сообщил, что удмуртская федерация требует от коллег из Татарстана компенсацию в один миллион рублей за переход. В Федерации биатлона Татарстана заявили о готовности обратиться в суд, чтобы разрешить ситуацию.

– Удалось ли найти решение по переходу Емерхонова в сборную Татарстана?

– Пока еще все в процессе на уровне документооборота.

– При этом комиссия по переходам СБР (Союза биатлонистов России) постановила, что Емерхонов может бесплатно перейти?

– Да. Когда эта комиссия проводила заседание, она приняла такое решение. Но после этого решения наша региональная федерация указала на ряд определенных пунктов, которые не были соблюдены, и отправила им. Поэтому процедура перехода не перешла в финальную часть.

– То есть Федерация биатлона Удмуртии все равно должна получить компенсацию за этот переход?

– Эти правила приняты Союзом биатлонистов России. Мы живем по этим правилам, надо выполнять их. Если сегодня кто‑то захочет следовать правилам, а завтра не захочет – так же неправильно.

В нашей региональной федерации на тренерском совете одним из вопросов было обсуждение перехода. Наши тренеры высказались, что нужно действовать в рамках, установленных СБР. Это не какое‑то единоличное мнение по переходу, – заявил Черезов.

Евгений Емерхонов: «Удмуртия не дает мне осуществить переход, потому что, по их мнению, должна быть оформлена компенсация в размере миллиона рублей»